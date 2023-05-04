Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы

Материнские платы типоразмера miniITX дают не только преимущество в общих габаритах собираемой системы, при этом располагая всем необходимым набором интерфейсов и разъемов, но и отлично себя показали и в вопросах проведения разгона. При чем все чаще именно на этом форм-факторе ставятся рекорды, изучаемая сегодня MSI MEG Z690I UNIFY поддерживает разгон процессоров Intel 12gen и 13gen с индексом «К», а также оперативную память стандарта DDR5.

MSI MEG Z690I UNIFY

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона на обратной стороне которой приведена схема ключевых особенностей ее конструкции и сводные данные по техническим характеристикам.

MSI MEG Z690I UNIFY

Комплект включает кабель miniDP-DP, EZ-удлинитель, винты М.2, четыре кабеля SATA, кисточку для очистки пыли, пару отверток в виде брелока, флешку с драйверами и ПО, внешнюю антенну Wi-Fi.

MSI MEG Z690I UNIFY

MSI MEG Z690I UNIFY обзор

Внешний вид

Выполнена на печатной плате черного цвета и в этой же цветовой гамме все радиаторы и накладка в районе панели портов ввода/вывода. Обратная сторона с защитной металлической пластиной.

MSI MEG Z690I UNIFY

Подсистема питания у нее состоит из 11 фаз со сборками рассчитанными на 105А. ШИМ-контроллером используется Renesas RAA229131.

MSI MEG Z690I UNIFY

Установлен угловой металлической радиатор с термоинтерфейсом. Конструкция дополнена активным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. К расположению его есть вопросы, воздух с него только частично попадает на ребра радиатора.

MSI MEG Z690I UNIFY

Питание на плату подается через связку из 24-пинового ATX и дополнительного 8-пинового. Под последний есть аккуратный вырез на радиаторе.

MSI MEG Z690I UNIFY

Оснащена сокетом LGA1700, рядом два слота под оперативную память стандарта DDR5. Расстояние между сокетом, радиаторами и слотами памяти меньше, это может создать трудности с монтажом ряда башенных систем охлаждения.

MSI MEG Z690I UNIFY

Форм-фактор в котором выполнена MSI MEG Z690I UNIFY предполагает только один PCIe x16, тут он с актуальным 5.0 интерфейсом.

MSI MEG Z690I UNIFY

Выше него составной элемент, состоящий из металлического радиатора с термоинтерфейсом, печатной платы с двумя М.2. Третий порт на обратной стороне. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.

MSI MEG Z690I UNIFY

В основании этого элемента находится радиатор, который участвует как в отводе тепла от одного из М.2, так и чипсета Z690.

MSI MEG Z690I UNIFY

Установлен сетевой контроллер Intel I225V 2.5G, дополненный модулем Intel Wi-Fi 6e с внешней антенной. Экранированный аудиотракт Realtek ALC4080.

MSI MEG Z690I UNIFY

Доступны выводы с интерфейсами USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1. Подключение элементов с подсветкой, оснащенных разъемами ARGB и RGB. Встроенной подсветки нет.

MSI MEG Z690I UNIFY

Заглушка изначально установлена на панели портов ввода-вывода. Набор включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.1, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, два гнезда Wi-Fi, два USB-C (Thunderbolt 4), два miniDP, три аудиоразъема, кнопка сброса настроек. BIOS

MSI MEG Z690I UNIFY

BIOS с интерфейсом CLICK BIOS 5. Доступны инструменты для разгона процессора и памяти с детальными настройкам, а также возможностью автоматического подбора параметров.

MSI MEG Z690I UNIFY

Общие настройки работы материнской платы.

MSI MEG Z690I UNIFY

Также есть встроенные инструменты для изменения работы вентиляторов. Здесь же выставляется алгоритм работы вентилятора на силовой цепи, включая возможность его полного отключения.

MSI MEG Z690I UNIFY

Софт

Для Windows владельцам MSI MEG Z690I UNIFY доступен центр MSI Center, основная задача которого мониторинг работы ключевыми параметрами, включая температуру на отдельных элементах, напряжении по трем каналам.

MSI MEG Z690I UNIFY

Изменение эффекта и цвета подсветки. Синхронизация с играми и между собой.

MSI MEG Z690I UNIFY

Контроль актуальности версий дополнительного софта и драйверов.

MSI MEG Z690I UNIFY

Регистрация продукта для контроля срока гарантийного обслуживания.

MSI MEG Z690I UNIFY

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600K и оперативной памятью T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB.

AIDA64

MSI MEG Z690I UNIFY

PCMark 10

MSI MEG Z690I UNIFY

Разгон

Провели изучение потенциала разгона, процессор разогнан до частоты 5500 МГц и память до частоты 8000 МГц.

MSI MEG Z690I UNIFY

AIDA64

MSI MEG Z690I UNIFY

3DMark11

MSI MEG Z690I UNIFY

GeekBench

MSI MEG Z690I UNIFY

3DMark CPU

MSI MEG Z690I UNIFY

FireStrike Extreme

MSI MEG Z690I UNIFY

TimeSpy

MSI MEG Z690I UNIFY

Сравнение в играх

Изучение производительности в играх велось с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti.

FarCry 6 - MSI MEG Z690I UNIFY, 13600K-5100, DDR5-6000 vs 13600K-8000, DDR4-8000

Rise of the Tomb Raider - MSI MEG Z690I UNIFY, 13600K-5100, DDR5-6000 vs 13600K-8000, DDR4-8000

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorMSI MEG Z690I UNIFY – компактная материнская плата с отличным потенциалом для разгона процессора и памяти. Набор актуальных и быстрых портов и интерфейсов, скоростной Wi-Fi 6e, строгое внешнее исполнение, три М.2 и мощная подсистема питания.
MSI MEG Z690I UNIFY получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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