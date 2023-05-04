Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы…

Комплект включает кабель miniDP-DP, EZ-удлинитель, винты М.2, четыре кабеля SATA, кисточку для очистки пыли, пару отверток в виде брелока, флешку с драйверами и ПО, внешнюю антенну Wi-Fi.
Подсистема питания у нее состоит из 11 фаз со сборками рассчитанными на 105А. ШИМ-контроллером используется Renesas RAA229131.
Установлен угловой металлической радиатор с термоинтерфейсом. Конструкция дополнена активным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. К расположению его есть вопросы, воздух с него только частично попадает на ребра радиатора.
Питание на плату подается через связку из 24-пинового ATX и дополнительного 8-пинового. Под последний есть аккуратный вырез на радиаторе.
Оснащена сокетом LGA1700, рядом два слота под оперативную память стандарта DDR5. Расстояние между сокетом, радиаторами и слотами памяти меньше, это может создать трудности с монтажом ряда башенных систем охлаждения.
Форм-фактор в котором выполнена MSI MEG Z690I UNIFY предполагает только один PCIe x16, тут он с актуальным 5.0 интерфейсом.
Выше него составной элемент, состоящий из металлического радиатора с термоинтерфейсом, печатной платы с двумя М.2. Третий порт на обратной стороне. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.
В основании этого элемента находится радиатор, который участвует как в отводе тепла от одного из М.2, так и чипсета Z690.
Установлен сетевой контроллер Intel I225V 2.5G, дополненный модулем Intel Wi-Fi 6e с внешней антенной. Экранированный аудиотракт Realtek ALC4080.
Доступны выводы с интерфейсами USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1. Подключение элементов с подсветкой, оснащенных разъемами ARGB и RGB. Встроенной подсветки нет.
Заглушка изначально установлена на панели портов ввода-вывода. Набор включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.1, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, два гнезда Wi-Fi, два USB-C (Thunderbolt 4), два miniDP, три аудиоразъема, кнопка сброса настроек. BIOS
BIOS с интерфейсом CLICK BIOS 5. Доступны инструменты для разгона процессора и памяти с детальными настройкам, а также возможностью автоматического подбора параметров.
Общие настройки работы материнской платы.
Также есть встроенные инструменты для изменения работы вентиляторов. Здесь же выставляется алгоритм работы вентилятора на силовой цепи, включая возможность его полного отключения.
Изменение эффекта и цвета подсветки. Синхронизация с играми и между собой.
Контроль актуальности версий дополнительного софта и драйверов.
Регистрация продукта для контроля срока гарантийного обслуживания.