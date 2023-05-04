Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы…

Материнские платы типоразмера miniITX дают не только преимущество в общих габаритах собираемой системы, при этом располагая всем необходимым набором интерфейсов и разъемов, но и отлично себя показали и в вопросах проведения разгона. При чем все чаще именно на этом форм-факторе ставятся рекорды, изучаемая сегодня MSI MEG Z690I UNIFY поддерживает разгон процессоров Intel 12gen и 13gen с индексом «К», а также оперативную память стандарта DDR5.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона на обратной стороне которой приведена схема ключевых особенностей ее конструкции и сводные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает кабель miniDP-DP, EZ-удлинитель, винты М.2, четыре кабеля SATA, кисточку для очистки пыли, пару отверток в виде брелока, флешку с драйверами и ПО, внешнюю антенну Wi-Fi.

MSI MEG Z690I UNIFY обзор

Внешний вид

Выполнена на печатной плате черного цвета и в этой же цветовой гамме все радиаторы и накладка в районе панели портов ввода/вывода. Обратная сторона с защитной металлической пластиной.

Подсистема питания у нее состоит из 11 фаз со сборками рассчитанными на 105А. ШИМ-контроллером используется Renesas RAA229131.

Установлен угловой металлической радиатор с термоинтерфейсом. Конструкция дополнена активным вентилятором с регулируемой скоростью вращения. К расположению его есть вопросы, воздух с него только частично попадает на ребра радиатора.

Питание на плату подается через связку из 24-пинового ATX и дополнительного 8-пинового. Под последний есть аккуратный вырез на радиаторе.

Оснащена сокетом LGA1700, рядом два слота под оперативную память стандарта DDR5. Расстояние между сокетом, радиаторами и слотами памяти меньше, это может создать трудности с монтажом ряда башенных систем охлаждения.

Форм-фактор в котором выполнена MSI MEG Z690I UNIFY предполагает только один PCIe x16, тут он с актуальным 5.0 интерфейсом.

Выше него составной элемент, состоящий из металлического радиатора с термоинтерфейсом, печатной платы с двумя М.2. Третий порт на обратной стороне. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.

В основании этого элемента находится радиатор, который участвует как в отводе тепла от одного из М.2, так и чипсета Z690.

Установлен сетевой контроллер Intel I225V 2.5G, дополненный модулем Intel Wi-Fi 6e с внешней антенной. Экранированный аудиотракт Realtek ALC4080.

Доступны выводы с интерфейсами USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1. Подключение элементов с подсветкой, оснащенных разъемами ARGB и RGB. Встроенной подсветки нет.

Заглушка изначально установлена на панели портов ввода-вывода. Набор включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.1, два USB 3.2 gen.2, RJ-45, два гнезда Wi-Fi, два USB-C (Thunderbolt 4), два miniDP, три аудиоразъема, кнопка сброса настроек. BIOS

BIOS с интерфейсом CLICK BIOS 5. Доступны инструменты для разгона процессора и памяти с детальными настройкам, а также возможностью автоматического подбора параметров.

Общие настройки работы материнской платы.

Также есть встроенные инструменты для изменения работы вентиляторов. Здесь же выставляется алгоритм работы вентилятора на силовой цепи, включая возможность его полного отключения.

Софт

Для Windows владельцам MSI MEG Z690I UNIFY доступен центр MSI Center, основная задача которого мониторинг работы ключевыми параметрами, включая температуру на отдельных элементах, напряжении по трем каналам.

Изменение эффекта и цвета подсветки. Синхронизация с играми и между собой.

Контроль актуальности версий дополнительного софта и драйверов.

Регистрация продукта для контроля срока гарантийного обслуживания.

Тесты

AIDA64

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13600K и оперативной памятью T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB.

PCMark 10

Разгон

Провели изучение потенциала разгона, процессор разогнан до частоты 5500 МГц и память до частоты 8000 МГц.

AIDA64

3DMark11

GeekBench

3DMark CPU

FireStrike Extreme

TimeSpy

Сравнение в играх

FarCry 6 - MSI MEG Z690I UNIFY, 13600K-5100, DDR5-6000 vs 13600K-8000, DDR4-8000

Rise of the Tomb Raider - MSI MEG Z690I UNIFY, 13600K-5100, DDR5-6000 vs 13600K-8000, DDR4-8000

Итоги

Изучение производительности в играх велось с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti.MSI MEG Z690I UNIFY – компактная материнская плата с отличным потенциалом для разгона процессора и памяти. Набор актуальных и быстрых портов и интерфейсов, скоростной Wi-Fi 6e, строгое внешнее исполнение, три М.2 и мощная подсистема питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".