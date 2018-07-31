Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786

2018-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Mio MiVue A30; [259]
Во время подготовки обзора и изучения видеорегистраторов Mio MiVue 786 и Mio MiVue 785 мы упоминали о возможности расширения функционала установкой второй камеры. Сегодня от обсуждения перейдем к делу, изучив Mio MiVue A30, которая помимо этих моделей также совместима с MiVue C380D, MiVue 765 и MiVue 788. Сам подход с выпуском дополнительных аксессуаров и модулей – правильный, позволяя пользователю самому определить спектр выполняемых задач.

Mio MiVue A30

К моменту публикации средняя стоимость Mio MiVue A30 составляет 4990 рублей.

Mio MiVue A30 обзор

Комплектация

Поставляется Mio MiVue A30 в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. С обратной стороны подробно описаны технические характеристики и особенности работы. Комплект включает кабель подключения второй камеры, разветвитель, основную камеру с крепежной площадкой и руководство пользователя.

Mio MiVue A30

Внешний вид

Выполнена она в компактном корпусе. Важно отметить, что это не самостоятельное устройство, для работы будет требоваться основной видеорегистратор.

Mio MiVue A30

По задумке ставится она на заднее стекло автомобиля, обеспечивая круговую съемку во время движения. Она не приметна со стороны улицы.

Mio MiVue A30

Из-за особенностей используемых материалов, устанавливаться этот блок может только в салоне автомобиля. Защиты от повреждений и воды тут нет.

Mio MiVue A30

Выполнен корпус Mio MiVue A30 в стилистике главного блока. Матовые поверхности и мелкоточечный рисунок на фронтальной части.

Mio MiVue A30

По центру расположен объектив камеры, не выступающий за пределы рабочей плоскости. На площадке фиксируется винтовым шарниром.

Mio MiVue A30

Выбранное положение можно будет зафиксировать. Подобрать оптимальный угол съемки можно будет на разных типах кузова автомобилей.

Mio MiVue A30

На тыльной стороне скрывается microUSB разъем. В комплекте идет кабель с Г-образным коннектором, упрощающим аккуратную укладку кабеля под обшивкой.

Mio MiVue A30

Фиксируется блок камеры на площадке с двухсторонним скотчем. Как показала практика эксплуатации, для российских условий такое крепление оптимально в плане надежности фиксации.

Mio MiVue A30

От камеры к основному блоку нужно будет протянуть соединительный кабель. Подключается он через разветвитель, к одной части которого подается питания, а к другой вторая камера.

Тесты

При включении Mio MiVue 786 автоматически определил вторую камеру и запустил двухканальную съемку. От пользователя дополнительная настройка не требуется. С экрана видеорегистартора появляется возможность переключаться между камерами, так во время парковки изображение с Mio MiVue A30 будет помогать контролировать зону позади автомобиля.

В папке файлы распределяются по двум папкам: F – основная камера, R – дополнительная камера. Вместе с видеозаписью фиксируется маршрут и скорость. Пишется видеозапись в карту памяти основного блока.

Используется матрица SONY IMX323 с диафрагмой f/1.8. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Итоги по Mio MiVue A30

Золото. Выбор редакции MegaObzorРекомендовать Mio MiVue A30 можно тем, кто уже приобрел видеорегистраторы Mio MiVue С380D, 765, 785, 786, 788 и ставит задачей получить двухканальную съемку. Отметим высокое качество исполнения, аккуратный дизайн, хорошее качество съемки, удобное крепление, возможность скрытого монтажа. Отпугнуть от покупки может только стоимость. К минусам отнесем отсутствие автоматического помощника во время парковки.
Mio MiVue A30 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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