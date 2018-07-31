Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786

Во время подготовки обзора и изучения видеорегистраторов Mio MiVue 786 и Mio MiVue 785 мы упоминали о возможности расширения функционала установкой второй камеры. Сегодня от обсуждения перейдем к делу, изучив Mio MiVue A30, которая помимо этих моделей также совместима с MiVue C380D, MiVue 765 и MiVue 788. Сам подход с выпуском дополнительных аксессуаров и модулей – правильный, позволяя пользователю самому определить спектр выполняемых задач.

Mio MiVue A30 обзор

К моменту публикации средняя стоимость Mio MiVue A30 составляет 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется Mio MiVue A30 в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. С обратной стороны подробно описаны технические характеристики и особенности работы. Комплект включает кабель подключения второй камеры, разветвитель, основную камеру с крепежной площадкой и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена она в компактном корпусе. Важно отметить, что это не самостоятельное устройство, для работы будет требоваться основной видеорегистратор.

По задумке ставится она на заднее стекло автомобиля, обеспечивая круговую съемку во время движения. Она не приметна со стороны улицы.

Из-за особенностей используемых материалов, устанавливаться этот блок может только в салоне автомобиля. Защиты от повреждений и воды тут нет.

Выполнен корпус Mio MiVue A30 в стилистике главного блока. Матовые поверхности и мелкоточечный рисунок на фронтальной части.

По центру расположен объектив камеры, не выступающий за пределы рабочей плоскости. На площадке фиксируется винтовым шарниром.

Выбранное положение можно будет зафиксировать. Подобрать оптимальный угол съемки можно будет на разных типах кузова автомобилей.

На тыльной стороне скрывается microUSB разъем. В комплекте идет кабель с Г-образным коннектором, упрощающим аккуратную укладку кабеля под обшивкой.

Фиксируется блок камеры на площадке с двухсторонним скотчем. Как показала практика эксплуатации, для российских условий такое крепление оптимально в плане надежности фиксации.

Тесты

От камеры к основному блоку нужно будет протянуть соединительный кабель. Подключается он через разветвитель, к одной части которого подается питания, а к другой вторая камера.При включении Mio MiVue 786 автоматически определил вторую камеру и запустил двухканальную съемку. От пользователя дополнительная настройка не требуется. С экрана видеорегистартора появляется возможность переключаться между камерами, так во время парковки изображение с Mio MiVue A30 будет помогать контролировать зону позади автомобиля.

В папке файлы распределяются по двум папкам: F – основная камера, R – дополнительная камера. Вместе с видеозаписью фиксируется маршрут и скорость. Пишется видеозапись в карту памяти основного блока.

Итоги по Mio MiVue A30

Используется матрица SONY IMX323 с диафрагмой f/1.8. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.Рекомендовать Mio MiVue A30 можно тем, кто уже приобрел видеорегистраторы Mio MiVue С380D, 765, 785, 786, 788 и ставит задачей получить двухканальную съемку. Отметим высокое качество исполнения, аккуратный дизайн, хорошее качество съемки, удобное крепление, возможность скрытого монтажа. Отпугнуть от покупки может только стоимость. К минусам отнесем отсутствие автоматического помощника во время парковки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".