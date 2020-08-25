Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали обновленные ридеры с 6-дюймовым дисплеем, но обновлении затронуло и семейство с 7.8-дюймовым дисплеем. Продажи ONYX Kon-Tiki уже стартовали и сегодня мы готовы поделиться опытом нескольких недель ее эксплуатации. За ее основу была взята ONYX Boox Nova2, но с рядом упрощений. Здесь отсутствуют поддержка стилуса за счет отказа от индукционно-емкостного сенсора. Но остальные преимущества сохранены.

ONYX Kon-Tiki

Это положительно отразилось на стоимости. Рекомендованная составляет 19 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного кратона с откидной крышкой. Тематическое оформление. Имя этому ридеру дал плот из бальсовых бревен, на котором Тур Хейердал совершил путешествие в 1947 году. Об этом путешествии был снят одноименный фильм. Комплект включает умную обложку, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

ONYX Kon-Tiki

Внешний вид

Корпус ридера выполнен из черного матового пластика. Толщина корпуса не превышает 7.7 мм. Вес 265 граммов.

ONYX Kon-Tiki

По стилю оформления он похож на ONYX Monte Cristo 5. Лицевая сторона защищено стеклом Asahi Glass. Оно устойчиво к появлению царапин.

ONYX Kon-Tiki

Дополнительную защиту обеспечивает комплектная умная обложка. Темно-серая текстура под ткань.

ONYX Kon-Tiki

Открытие и закрытие крышки пробуждает систему и переводит в режим сна соответственно. Качество исполнения ее высокое.

ONYX Kon-Tiki

На верхнем торце у ONYX Kon-Tiki расположена кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором активности.

ONYX Kon-Tiki

Еще одна кнопка на нижней рамке. В отличие от рассмотренного ранее ридера тут отсутствуют сенсорные кнопки для перелистывания. Основное управление осуществляется с помощью сенсора.

ONYX Kon-Tiki

Здесь установлен емкостный сенсор. В старшем ONYX Boox Nova2 вместо него стоит индукционно-емкостный с поддержкой стилуса. От него здесь осталось ушко на комплектной обложке.

ONYX Kon-Tiki

А вот за USB Type-C можно похвалить, его не было в Monte Cristo 5. Актуальный разъем, часто используемый в ноутбуках, планшетах и смартфонах.

ONYX Kon-Tiki

Отказались от поддержки проводных наушников. Также нет слота под карту памяти. Для хранения задействуется только выделенная встроенная память.

Экран

ONYX Kon-Tiki

Изображение выводится на экран E Ink Carta Plus с диагональю 7,8 дюйма. Разрешение: 1872 x 1404 пикселей. Плотность пикселей высокая. Шрифты отрисованы четко. Подложка светлая. Высокая контрастность.

ONYX Kon-Tiki

Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Экран сохраняет информативность под прямыми солнечными лучами.

ONYX Kon-Tiki

Есть несколько вариантов обновления экрана. На борту поддержка Snow Field.

ONYX Kon-Tiki

В настройках владелец сможет настроить яркость и цветовую температуру подсветки MOON Light 2. Работает подсветка без мерцания. Равномерна по всей площади.

ONYX Kon-Tiki

Начинка

Заметным отличием от 6-дюймовых моделей стала платформа. Тут задействован восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Уровень быстродействия заметно выше. Это отразилось на скорости открытия больших файлов, работе приложений и открытии емких PDF-файлов.

ONYX Kon-Tiki

А с учетом размера экрана работа со сканированными документами, информационной литературой, нотами и комиксами тут заметно проще и информативнее.

ONYX Kon-Tiki

Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Wi-Fi модуль может работать в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP.

Софт

В основе используется платформа Android 9 с адаптированным интерфейсом. Он был заметно улучшен в сравнении с тем, что использовался в 2019 году.

Главный экран объединен с инструментами библиотеки. Здесь выводится списком сортировка книг в памяти по автору, названию и серии. Сканирование проводится в один клик. По открытым книгам сохраняется прогресс чтение и быстрый возврат к последней прочитанной странице.

ONYX Kon-Tiki

Для открытия файлов используются программы AlReaderX Pro и Neo Reader 3.0. Предлагаются широкие инструменты по кастомизации, перевод выбранных участков текста, закладки, автоматическое пролистывание.

Под PDF в ONYX Kon-Tiki используется Neo Reader 3.0. Его интерфейс также был улучшен. Несколько режимов чтения и управления. Открывает файлы шустро.

ONYX Kon-Tiki

Встроенный Wi-Fi можно использовать в нескольких сценариях. Как пример, чтение ленты социальных сетей и любимых сайтов.

ONYX Kon-Tiki

Доступ в сеть полезен для получения обновлений прошивки. Также есть встроенный магазин приложений. Здесь предлагается набор программ, отобранных самой Onyx Boox.

Также отметим упрощенную загрузку книг. Это могут быть сервисы, такие как, Google Play Books. Или передача файлов через облачные сервисы Google Drive и Dropbox. Есть сервис трансфера PUSH через сервис Onyx.

Bluetooth пригодится для прослушивания музыки, аудиокниг. Для работы подключается беспроводная акустика. Есть синтезатор речи Google. Окно со списком приложений.

ONYX Kon-Tiki

Вкладка с детальными настройками.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3150 мАч. Ее хватает примерно на 2-3 недели с работающей подсветкой. Включение Wi-Fi и Bluetooth сокращает время автономной работы. На полный цикл восстановления заряда уходит около 4 часов.

Итоги по ONYX Kon-Tiki

Золото. Выбор редакции MegaObzorONYX Kon-Tiki можно рекомендовать для тех, кто использует ридер не только для чтения художественной литературы, но и комиксов, специальной литературы и PDF-документов. Увеличенная диагональ экрана повышает информативность и удобство работы с интерфейсом. К плюсам отнесем высокое быстродействие, обновленная платформа, умная обложка, поддержка приложений, длительное время автономной работы, подсветка MOON Light 2, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth и USB Type-C. Для тех, кому важна поддержка стилуса предлагается версия ONYX Boox Nova.
ONYX Kon-Tiki получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ONYX Kon-Tiki
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