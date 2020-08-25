Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали обновленные ридеры с 6-дюймовым дисплеем, но обновлении затронуло и семейство с 7.8-дюймовым дисплеем. Продажи ONYX Kon-Tiki уже стартовали и сегодня мы готовы поделиться опытом нескольких недель ее эксплуатации. За ее основу была взята ONYX Boox Nova2, но с рядом упрощений. Здесь отсутствуют поддержка стилуса за счет отказа от индукционно-емкостного сенсора. Но остальные преимущества сохранены.

Комплектация

Это положительно отразилось на стоимости. Рекомендованная составляет 19 990 рублей.Упакована в коробку из плотного кратона с откидной крышкой. Тематическое оформление. Имя этому ридеру дал плот из бальсовых бревен, на котором Тур Хейердал совершил путешествие в 1947 году. Об этом путешествии был снят одноименный фильм. Комплект включает умную обложку, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус ридера выполнен из черного матового пластика. Толщина корпуса не превышает 7.7 мм. Вес 265 граммов.

По стилю оформления он похож на ONYX Monte Cristo 5 . Лицевая сторона защищено стеклом Asahi Glass. Оно устойчиво к появлению царапин.

Дополнительную защиту обеспечивает комплектная умная обложка. Темно-серая текстура под ткань.

Открытие и закрытие крышки пробуждает систему и переводит в режим сна соответственно. Качество исполнения ее высокое.

На верхнем торце у ONYX Kon-Tiki расположена кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором активности.

Еще одна кнопка на нижней рамке. В отличие от рассмотренного ранее ридера тут отсутствуют сенсорные кнопки для перелистывания. Основное управление осуществляется с помощью сенсора.

Здесь установлен емкостный сенсор. В старшем ONYX Boox Nova2 вместо него стоит индукционно-емкостный с поддержкой стилуса. От него здесь осталось ушко на комплектной обложке.

А вот за USB Type-C можно похвалить, его не было в Monte Cristo 5. Актуальный разъем, часто используемый в ноутбуках, планшетах и смартфонах.

Экран

Отказались от поддержки проводных наушников. Также нет слота под карту памяти. Для хранения задействуется только выделенная встроенная память.

Изображение выводится на экран E Ink Carta Plus с диагональю 7,8 дюйма. Разрешение: 1872 x 1404 пикселей. Плотность пикселей высокая. Шрифты отрисованы четко. Подложка светлая. Высокая контрастность.

Изображение хорошо читается под разными углами наклона. Экран сохраняет информативность под прямыми солнечными лучами.

Есть несколько вариантов обновления экрана. На борту поддержка Snow Field.

В настройках владелец сможет настроить яркость и цветовую температуру подсветки MOON Light 2. Работает подсветка без мерцания. Равномерна по всей площади.

Начинка

Заметным отличием от 6-дюймовых моделей стала платформа. Тут задействован восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Уровень быстродействия заметно выше. Это отразилось на скорости открытия больших файлов, работе приложений и открытии емких PDF-файлов.

А с учетом размера экрана работа со сканированными документами, информационной литературой, нотами и комиксами тут заметно проще и информативнее.

Софт

Доступны 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Wi-Fi модуль может работать в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.1 с поддержкой A2DP.В основе используется платформа Android 9 с адаптированным интерфейсом. Он был заметно улучшен в сравнении с тем, что использовался в 2019 году.Главный экран объединен с инструментами библиотеки. Здесь выводится списком сортировка книг в памяти по автору, названию и серии. Сканирование проводится в один клик. По открытым книгам сохраняется прогресс чтение и быстрый возврат к последней прочитанной странице.

Для открытия файлов используются программы AlReaderX Pro и Neo Reader 3.0. Предлагаются широкие инструменты по кастомизации, перевод выбранных участков текста, закладки, автоматическое пролистывание.Под PDF в ONYX Kon-Tiki используется Neo Reader 3.0. Его интерфейс также был улучшен. Несколько режимов чтения и управления. Открывает файлы шустро.

Встроенный Wi-Fi можно использовать в нескольких сценариях. Как пример, чтение ленты социальных сетей и любимых сайтов.

Доступ в сеть полезен для получения обновлений прошивки. Также есть встроенный магазин приложений. Здесь предлагается набор программ, отобранных самой Onyx Boox.Также отметим упрощенную загрузку книг. Это могут быть сервисы, такие как, Google Play Books. Или передача файлов через облачные сервисы Google Drive и Dropbox. Есть сервис трансфера PUSH через сервис Onyx.Bluetooth пригодится для прослушивания музыки, аудиокниг. Для работы подключается беспроводная акустика. Есть синтезатор речи Google. Окно со списком приложений.

Аккумулятор

Итоги по ONYX Kon-Tiki

Вкладка с детальными настройками.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3150 мАч. Ее хватает примерно на 2-3 недели с работающей подсветкой. Включение Wi-Fi и Bluetooth сокращает время автономной работы. На полный цикл восстановления заряда уходит около 4 часов.ONYX Kon-Tiki можно рекомендовать для тех, кто использует ридер не только для чтения художественной литературы, но и комиксов, специальной литературы и PDF-документов. Увеличенная диагональ экрана повышает информативность и удобство работы с интерфейсом. К плюсам отнесем высокое быстродействие, обновленная платформа, умная обложка, поддержка приложений, длительное время автономной работы, подсветка MOON Light 2, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth и USB Type-C. Для тех, кому важна поддержка стилуса предлагается версия ONYX Boox Nova.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".