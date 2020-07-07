Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогого ридера Onyx Boox Caeser 4 с качественным дисплеем и подсветкой, одним из ограничений которого стало отсутствие сенсорного управления. Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку - Onyx Boox Volta с E-Ink Carta, подсветкой Moon Light 2 и Wi-Fi. Все это позволяет использовать его не только по прямому назначению, но и в качестве замены планшета в большинстве сценариев эксплуатации.

Onyx Boox Volta

Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей. Продажи в России уже стартовали.

Onyx Boox Volta обзор

Комплектация

Как и в рассмотренной ранее книге, тут в стартовом наборе отсутствует умная обложка, она приобретается отдельно. Упакован ридер в коробку из белоснежного картона с привлекательным оформлением. Внутри скрываются USB-кабель, руководство пользователя и инструкция.

Onyx Boox Volta

Внешний вид

Между собой эти модели отличаются не только техническим оснащением, но и форматом корпуса. В тестируемом сегодня ридере меньше кнопок.

Onyx Boox Volta

Снизу это продолговатая кнопка HOME с хромированной окантовкой. Боковые клавиши отсутствуют.

Onyx Boox Volta

Вместо них можно будет приобрести чехол со встроенными кнопками для перелистывания. Для его поддержки на крышке ридера выведена группа контактов. Помимо этого, закрытие этой обложки будет переводить в режим сна автоматически.

Onyx Boox Volta

Рабочая зона экрана утоплена относительно боковой рамки. Так уменьшается риск повреждения дисплея. Но в очередной раз напомним, если планируется часто использовать ридер вне дома, обложка будет обязательным аксессуаром.

Onyx Boox Volta

Выполнен в корпусе из черного пластика с софт-тач покрытием. Визуально производит приятное впечатление.

Onyx Boox Volta

На нижней грани Onyx Boox Volta разъем microUSB и слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. С учетом веса самих файлов, этого хватит на хранение большой библиотеки литературы.

Onyx Boox Volta

Вес легкий. Ридер удобно держать в руке. Крышка не продавливается под нажимом пальцев.

Экран

Onyx Boox Volta

Установлен 6-дюймовый дисплей. Это E-Ink Carta. Разрешение составляет 758 × 1024 пикселей. Высокая контрастность. Подложка светлая, шрифты четкие. Изображение хорошо читается в помещении и на улице.

Onyx Boox Volta

Подсветка с регулируемой температурой. Есть возможность выбора между холодными и теплыми оттенками. Читать с подсветкой комфортно. Глаза при длительной эксплуатации заметно не утомляются, в отличие от планшетов и смартфонов.

Onyx Boox Volta

Начинка

На борту 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц. Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. За время тестов зависания и подтормаживания при открытии файлов замечено не было.

Onyx Boox Volta
Мультизадачность

Из особенностей отметим поддержку Wi-Fi. Так можно будет пользоваться браузером, клиентами для чтения почты и сообщений в социальных сетях. Плюс возможность загрузки книг с онлайн библиотек.

Интерфейс

В Onyx Boox Volta используется обновленный интерфейс. Мы его детально рассмотрели в ходе прошлого обзора. Здесь же за счет сенсорного управления, все его преимущества раскрываются полностью.

Onyx Boox Volta

Быстрый доступ с главного экрана к библиотеке книг. Сканирование памяти и фильтрация по разным параметрам.

Onyx Boox Volta

Доступ к файловому хранилищу. Так можно будет вручную найти PDF файл или APK для установки приложения.

Onyx Boox Volta

Запускать приложения можно с отдельной вкладки.

Onyx Boox Volta

Окно для тонких настроек системы. Начать же эксплуатацию можно сразу без изучения детальных настроек.

Итоги по Onyx Boox Volta

Золото. Выбор редакции MegaObzorПри выборе между двумя этими ридерами, Onyx Boox Volta будет хорош для тех сценариев, когда планируется эксплуатация не только в режиме простого перелистывания страниц. Сенсорное управление упрощает работу со словарями, дает возможность более простого взаимодействия с интерфейсом, удобство при работе со сканированными документами и дополнительные сценарии эксплуатации.
Onyx Boox Volta получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Onyx Boox Volta
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