Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогого ридера Onyx Boox Caeser 4 с качественным дисплеем и подсветкой, одним из ограничений которого стало отсутствие сенсорного управления. Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку - Onyx Boox Volta с E-Ink Carta, подсветкой Moon Light 2 и Wi-Fi. Все это позволяет использовать его не только по прямому назначению, но и в качестве замены планшета в большинстве сценариев эксплуатации.

Onyx Boox Volta обзор

Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей. Продажи в России уже стартовали.

Комплектация

Как и в рассмотренной ранее книге, тут в стартовом наборе отсутствует умная обложка, она приобретается отдельно. Упакован ридер в коробку из белоснежного картона с привлекательным оформлением. Внутри скрываются USB-кабель, руководство пользователя и инструкция.

Внешний вид

Между собой эти модели отличаются не только техническим оснащением, но и форматом корпуса. В тестируемом сегодня ридере меньше кнопок.

Снизу это продолговатая кнопка HOME с хромированной окантовкой. Боковые клавиши отсутствуют.

Вместо них можно будет приобрести чехол со встроенными кнопками для перелистывания. Для его поддержки на крышке ридера выведена группа контактов. Помимо этого, закрытие этой обложки будет переводить в режим сна автоматически.

Рабочая зона экрана утоплена относительно боковой рамки. Так уменьшается риск повреждения дисплея. Но в очередной раз напомним, если планируется часто использовать ридер вне дома, обложка будет обязательным аксессуаром.

Выполнен в корпусе из черного пластика с софт-тач покрытием. Визуально производит приятное впечатление.

На нижней грани Onyx Boox Volta разъем microUSB и слот для карты памяти формата microSD. Заявлена поддержка накопителей объемом до 32 Гбайт. С учетом веса самих файлов, этого хватит на хранение большой библиотеки литературы.

Экран

Вес легкий. Ридер удобно держать в руке. Крышка не продавливается под нажимом пальцев.

Установлен 6-дюймовый дисплей. Это E-Ink Carta. Разрешение составляет 758 × 1024 пикселей. Высокая контрастность. Подложка светлая, шрифты четкие. Изображение хорошо читается в помещении и на улице.

Подсветка с регулируемой температурой. Есть возможность выбора между холодными и теплыми оттенками. Читать с подсветкой комфортно. Глаза при длительной эксплуатации заметно не утомляются, в отличие от планшетов и смартфонов.

Начинка

На борту 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1.2 ГГц. Доступны 512 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. За время тестов зависания и подтормаживания при открытии файлов замечено не было.



Мультизадачность

Интерфейс

Из особенностей отметим поддержку Wi-Fi. Так можно будет пользоваться браузером, клиентами для чтения почты и сообщений в социальных сетях. Плюс возможность загрузки книг с онлайн библиотек.В Onyx Boox Volta используется обновленный интерфейс. Мы его детально рассмотрели в ходе прошлого обзора. Здесь же за счет сенсорного управления, все его преимущества раскрываются полностью.

Быстрый доступ с главного экрана к библиотеке книг. Сканирование памяти и фильтрация по разным параметрам.

Доступ к файловому хранилищу. Так можно будет вручную найти PDF файл или APK для установки приложения.

Запускать приложения можно с отдельной вкладки.

Итоги по Onyx Boox Volta

Окно для тонких настроек системы. Начать же эксплуатацию можно сразу без изучения детальных настроек.При выборе между двумя этими ридерами, Onyx Boox Volta будет хорош для тех сценариев, когда планируется эксплуатация не только в режиме простого перелистывания страниц. Сенсорное управление упрощает работу со словарями, дает возможность более простого взаимодействия с интерфейсом, удобство при работе со сканированными документами и дополнительные сценарии эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".