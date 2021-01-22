Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма

По статистике, заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из ключевых причин смертности. Ишемическая болезнь сердца, инсульт, гипертония, инфаркт - все это заметно ухудшает качество жизни и часто приводит к фатальным последствиям. Но все эти заболевания можно выявлять еще на ранних стадиях с целью последующего лечения или профилактических мероприятий для снижения рисков осложнений. В домашних условиях это можно делать контролем артериального давления, его повышение или понижение дает повод для того, чтобы задуматься об обращении к медицинским специалистам.

Picooc X1 Pro

Оптимально, если эти данные записываются для дальнейшей возможности посмотреть изменения в динамике, анализируя сразу длительный период. Делать это можно «по старинке» записывая в блокнот, или задействовав облачное хранение данных с умным монитором артериального давления Picooc X1 Pro. Отдельно отметим, он не является медицинским изделием. Его рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением тонометра и данными по его техническим характеристикам, а также особенностям работы. Стартовый набор включает помимо самого устройства, манжету, набор батареек, руководство пользователя и гарантийный талон.

Picooc X1 Pro

Внешний вид

Внешний вид у Picooc X1 Pro классический. Для сравнения приведем один из доступных в российских аптеках Omron M3 Expert. Его же будем использовать в ходе изучения для рассмотрения деталей работы и отличий в исполнении, тем более они сопоставимы по стоимости, 4990 и 4400 соответственно.

Picooc X1 Pro

Выполнен в компактном корпусе из белого пластика. Верхнюю часть корпуса занимает монохромный дисплей.

Picooc X1 Pro

Список выводимой информации характерный для тонометра. Систолическое и диастолическое давление, пульсовое давление и пульс.

Picooc X1 Pro

Три кнопки управления. С помощью кнопки с изображением файла можно будет посмотреть последние измерения прямо на экране устройства, по каждому из них выводится время проведения замеров.

Picooc X1 Pro

Две кнопки, окрашенные в красный и синий цвет, позволяют проводить отдельные замеры для двух отдельных людей. Запуск измерения проводится в один клик.

Picooc X1 Pro

На основании отсек под пальчиковые батарейки. Стартовый набор включает необходимое количество для начала работы.

Picooc X1 Pro

На левой грани воздуховод, используемый для подключения манжеты с гибкой резиновой трубкой. Само исполнение манжеты классическое, для удобства нанесена информация по правильной ее фиксации на предплечье.

Picooc X1 Pro

Визуально монитор артериального давления производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Софт

Picooc X1 Pro, в отличие от Omron M3 Expert, оснащается модулем Wi-Fi. Для дистанционного получения и анализа данных потребуется установка приложения Picooc, доступного на iOS и Android.

После этого можно приступить к процессу добавления монитора в аккаунт. Проходит процесс быстро в виде наглядных подсказок.

Предлагается добавить дополнительного пользователя. Здесь можно вести учет данных двух отдельных пользователей.

В нашем случае на главный экран выводятся не только результаты измерений монитора давления, но и данные замеров с умных весов Picooc Mini. Сортируются они по времени получения и сохраняются в одном приложении.

Для удобства получаемые данные с монитора артериального давления можно просмотреть отдельно в виде графиков с динамикой за 7, 30 или 90 дней. Отмечается максимальный уровень систолического и диастолического давления за выбранный период.

Эти данные можно выгрузить, отправив в мессенджер, социальную сеть или сохранить в виде файла для передачи лечащему врачу.

Если такие измерения нужно проводить регулярно, то в приложении доступна опция по выбору интервала с последующим получением push-уведомлений с напоминанием измерить давление.

Тесты

Сам производитель заявляет о погрешности до 5%. Этот же уровень характерен для большинства тонометров, представленных в аптеках и специализированных магазинах. Мы сравнивали точность с Omron M3 Expert. Разницы в получаемых данных замечено не было.

Picooc X1 Pro

Процесс замера между ними не отличается. После завершения на экран выводятся данные по систолическому и диастолическому давлению, а также частоте сердечных сокращений. Если в течение 10 минут с Picooc X1 Pro провести повторный замер в течение 5 минут, будет учитываться средний результат. Такой опции нет в Omron.

Picooc X1 Pro

Также отметим, что в интерфейсе Picooc есть отдельная шкала с выводом оценки по шкале ВОЗ. Так даже не подготовленный человек сможет увидеть полученный результат в нормальном диапазоне или есть проблема с повышенным или пониженным давлением.

Picooc X1 Pro

Помимо самостоятельного анализа с замерами своего давления, монитор артериального давления с Wi-Fi можно настроить для своих пожилых родителей или родственников, получая результаты на свой смартфон данные дистанционно.

Picooc X1 Pro

Данные устройство хранит как в облаке, так и во встроенной памяти. Для каждого из 2 пользователей выделено по 99 ячеек для последующего хранения этих данных на самом устройстве (смотрим прямо на экране) и не ограничено в приложении.

Picooc X1 Pro

За время тестирования нам разрядить его не удалось. Комплектных батареек хватает на длительное время эксплуатации.

Итоги по Picooc X1 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorPicooc X1 Pro можно отнести к той категории устройств, без которых можно обойтись, но при этом при его регулярном использовании можно заметно сократить риск осложнений, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Устройство позволяет упростить хранение и анализ данных по артериальному давлению и частоте сердечных сокращений, а также получить их дистанционно, в сценариях, когда монитор приобретается для родителей или родственников. При этом «умная» начинка не отразилась заметно на стоимости, она сопоставима с обычными тонометрами.
Что оказалось удобным лично для меня - теперь результаты измерений на умных весах и данные о давлении с монитора сохраняются в одном приложении. Ставлю плюс за экосистемность и простоту работы с устройствами.
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