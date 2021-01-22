Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма

По статистике, заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из ключевых причин смертности. Ишемическая болезнь сердца, инсульт, гипертония, инфаркт - все это заметно ухудшает качество жизни и часто приводит к фатальным последствиям. Но все эти заболевания можно выявлять еще на ранних стадиях с целью последующего лечения или профилактических мероприятий для снижения рисков осложнений. В домашних условиях это можно делать контролем артериального давления, его повышение или понижение дает повод для того, чтобы задуматься об обращении к медицинским специалистам.

Комплектация

Оптимально, если эти данные записываются для дальнейшей возможности посмотреть изменения в динамике, анализируя сразу длительный период. Делать это можно «по старинке» записывая в блокнот, или задействовав облачное хранение данных с умным монитором артериального давления Picooc X1 Pro. Отдельно отметим, он не является медицинским изделием. Его рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.Поставляется в коробке с изображением тонометра и данными по его техническим характеристикам, а также особенностям работы. Стартовый набор включает помимо самого устройства, манжету, набор батареек, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид у Picooc X1 Pro классический. Для сравнения приведем один из доступных в российских аптеках Omron M3 Expert. Его же будем использовать в ходе изучения для рассмотрения деталей работы и отличий в исполнении, тем более они сопоставимы по стоимости, 4990 и 4400 соответственно.

Выполнен в компактном корпусе из белого пластика. Верхнюю часть корпуса занимает монохромный дисплей.

Список выводимой информации характерный для тонометра. Систолическое и диастолическое давление, пульсовое давление и пульс.

Три кнопки управления. С помощью кнопки с изображением файла можно будет посмотреть последние измерения прямо на экране устройства, по каждому из них выводится время проведения замеров.

Две кнопки, окрашенные в красный и синий цвет, позволяют проводить отдельные замеры для двух отдельных людей. Запуск измерения проводится в один клик.

На основании отсек под пальчиковые батарейки. Стартовый набор включает необходимое количество для начала работы.

На левой грани воздуховод, используемый для подключения манжеты с гибкой резиновой трубкой. Само исполнение манжеты классическое, для удобства нанесена информация по правильной ее фиксации на предплечье.

Софт

Визуально монитор артериального давления производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.Picooc X1 Pro, в отличие от Omron M3 Expert, оснащается модулем Wi-Fi. Для дистанционного получения и анализа данных потребуется установка приложения Picooc, доступного на iOS и Android.

После этого можно приступить к процессу добавления монитора в аккаунт. Проходит процесс быстро в виде наглядных подсказок.

Предлагается добавить дополнительного пользователя. Здесь можно вести учет данных двух отдельных пользователей.

В нашем случае на главный экран выводятся не только результаты измерений монитора давления, но и данные замеров с умных весов Picooc Mini. Сортируются они по времени получения и сохраняются в одном приложении.

Для удобства получаемые данные с монитора артериального давления можно просмотреть отдельно в виде графиков с динамикой за 7, 30 или 90 дней. Отмечается максимальный уровень систолического и диастолического давления за выбранный период.

Эти данные можно выгрузить, отправив в мессенджер, социальную сеть или сохранить в виде файла для передачи лечащему врачу.

Если такие измерения нужно проводить регулярно, то в приложении доступна опция по выбору интервала с последующим получением push-уведомлений с напоминанием измерить давление.

Тесты

Сам производитель заявляет о погрешности до 5%. Этот же уровень характерен для большинства тонометров, представленных в аптеках и специализированных магазинах. Мы сравнивали точность с Omron M3 Expert. Разницы в получаемых данных замечено не было.

Процесс замера между ними не отличается. После завершения на экран выводятся данные по систолическому и диастолическому давлению, а также частоте сердечных сокращений. Если в течение 10 минут с Picooc X1 Pro провести повторный замер в течение 5 минут, будет учитываться средний результат. Такой опции нет в Omron.

Также отметим, что в интерфейсе Picooc есть отдельная шкала с выводом оценки по шкале ВОЗ. Так даже не подготовленный человек сможет увидеть полученный результат в нормальном диапазоне или есть проблема с повышенным или пониженным давлением.

Помимо самостоятельного анализа с замерами своего давления, монитор артериального давления с Wi-Fi можно настроить для своих пожилых родителей или родственников, получая результаты на свой смартфон данные дистанционно.

Данные устройство хранит как в облаке, так и во встроенной памяти. Для каждого из 2 пользователей выделено по 99 ячеек для последующего хранения этих данных на самом устройстве (смотрим прямо на экране) и не ограничено в приложении.

Итоги по Picooc X1 Pro

За время тестирования нам разрядить его не удалось. Комплектных батареек хватает на длительное время эксплуатации.Picooc X1 Pro можно отнести к той категории устройств, без которых можно обойтись, но при этом при его регулярном использовании можно заметно сократить риск осложнений, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Устройство позволяет упростить хранение и анализ данных по артериальному давлению и частоте сердечных сокращений, а также получить их дистанционно, в сценариях, когда монитор приобретается для родителей или родственников. При этом «умная» начинка не отразилась заметно на стоимости, она сопоставима с обычными тонометрами.Что оказалось удобным лично для меня - теперь результаты измерений на умных весах и данные о давлении с монитора сохраняются в одном приложении. Ставлю плюс за экосистемность и простоту работы с устройствами.