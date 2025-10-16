Обзор Razer Seiren V3 Chroma. Выбор микрофона для стримов и подкастов

Изучаемый сегодня микрофон Razer Seiren V3 Chroma ориентирован на стримеров, подкастеров и тех кому важно качество передачи голоса. При этом помимо технической составляющей внимание уделено внешнему виду, позволяя организовать рабочее место как для лучшей картинки в кадре, так и общей атмосферы для себя любимого. Это уже третье поколение этой серии, зарекомендовавшей себя в профессиональном сегменте.

Обзор Razer Seiren V3 Chroma

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Изображение микрофона и данные по его техническим характеристикам. Комплект включает подставку, интерфейсный кабель, наклейки с логотипом, руководство пользователя.

комплектация Razer Seiren V3 Chroma

Внешний вид

Представлен в трех вариантах расцветки корпуса, позволяя подобрать под общий сеттинг. Внешний вид выверенный, это обтекаемая основная капсула с решеткой в верхней части, U-образная ножка и круглая подставка.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

Сборка проходит без инструментов. Для эксплуатации с комплектной подставкой ее нужно будет закрутить. При этом используемая тут резьба совместима с кронштейнами и пантографом, на них микрофон можно будет закрепить без дополнительных переходников.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

Основание у подставки покрыто противоскользящим материалом с круглыми ножками. Предотвращает соскальзывание по поверхности и гасит вибрацию. Это важно, ее может создавать перемещение мышки или печать на механической клавиатуре.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

С внутренней стороны корпуса Razer Seiren V3 Chroma разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля и соединения с системой. Есть аудиовыход для вывода на наушники.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

Основная часть капсулы с перфорированной решеткой, за которой находится полупрозрачный пластик, рассеивающий подсветку. Она здесь Chroma с детальными инструментами кастомизации и синхронизации.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

С подсветкой внешний вид преображается, отлично смотрится в кадре. При этом подсветка выполняет и информативную функцию, при блокировке микрофона она меняется на красный цвет.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

Из органов управления доступны регулятор на передней стороне, он отвечает за усиление микрофона или громкость наушников. А также кнопка блокировки микрофона (приватности) на верхней грани.

внешний вид Razer Seiren V3 Chroma

Софт

Управляется микрофон через фирменный программный центр Razer Synapse 4. Интерфейс на русском языке, поддерживает расширение модулями.

приложение Razer Seiren V3 Chroma

В окне управления выводится управление поворотным регулятором на лицевой стороне. Можно настроить кнопку выключения звука. Выставляется усиление микрофона, уровень мониторинга, громкости наушников. Включаются фильтр высоких частот, дополнительные настройки усиления, эквалайзер радиосвязи, пороговой шумоподавитель.

приложение Razer Seiren V3 Chroma

Микшер трансляции. Управление выходами трансляции и воспроизведение. Добавление дополнительного входа.

приложение Razer Seiren V3 Chroma

Яркость подсветки. Индикатор перегрузки с выбором цвета для индикации. Индикатор регулировки громкости микрофона и наушников в отдельности. Расширенные эффекты подсветки.

приложение Razer Seiren V3 Chroma

В Razer Chroma Studio можно задать цвет и свойства для десяти в отдельности или группами.

Тесты

Razer Seiren V3 Chroma может эксплуатироваться с разными операционными системами и типами устройств. Съемный кабель с нейлоновой оплеткой, в зависимости от условий его пользователь сможет сменить на нужную длину или выбрать двухсторонний USB-C. Микрофон определяется сразу после соединения, драйвер не требуется, а использование программного обеспечения — это дополнительные возможности тонкой настройки.

тесты Razer Seiren V3 Chroma

Микрофон совместим с OBS, XSplit, Adobe Audition, Zoom, Discord и других для записи аудио, стриминговых трансляций, видеозвонков и групповых конференций. Конденсаторный тип с суперкардиоидной направленностью. Поддерживает шумоподавление, есть автоматический ограничитель усиления.

Тест микрофона

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Seiren V3 Chroma – проводной микрофон для трансляций, подкастов и общения с друзьями в играх с высоким качеством передачи голоса, фирменной RGB-подсветкой, управлением, выводом на наушники, ограничителем усиления, удобной настройкой с интуитивным интерфейсом, надежной подставкой и совместимостью с пантографом. Не устроить может отсутствие в комплекте поп-фильтра.
Razer Seiren V3 Chroma получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
