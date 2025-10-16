Обзор Razer Seiren V3 Chroma. Выбор микрофона для стримов и подкастов

Сборка проходит без инструментов. Для эксплуатации с комплектной подставкой ее нужно будет закрутить. При этом используемая тут резьба совместима с кронштейнами и пантографом, на них микрофон можно будет закрепить без дополнительных переходников.
Основание у подставки покрыто противоскользящим материалом с круглыми ножками. Предотвращает соскальзывание по поверхности и гасит вибрацию. Это важно, ее может создавать перемещение мышки или печать на механической клавиатуре.
С внутренней стороны корпуса Razer Seiren V3 Chroma разъем USB-C, используемый для подключения интерфейсного кабеля и соединения с системой. Есть аудиовыход для вывода на наушники.
Основная часть капсулы с перфорированной решеткой, за которой находится полупрозрачный пластик, рассеивающий подсветку. Она здесь Chroma с детальными инструментами кастомизации и синхронизации.
С подсветкой внешний вид преображается, отлично смотрится в кадре. При этом подсветка выполняет и информативную функцию, при блокировке микрофона она меняется на красный цвет.
Из органов управления доступны регулятор на передней стороне, он отвечает за усиление микрофона или громкость наушников. А также кнопка блокировки микрофона (приватности) на верхней грани.
В окне управления выводится управление поворотным регулятором на лицевой стороне. Можно настроить кнопку выключения звука. Выставляется усиление микрофона, уровень мониторинга, громкости наушников. Включаются фильтр высоких частот, дополнительные настройки усиления, эквалайзер радиосвязи, пороговой шумоподавитель.
Микшер трансляции. Управление выходами трансляции и воспроизведение. Добавление дополнительного входа.
Яркость подсветки. Индикатор перегрузки с выбором цвета для индикации. Индикатор регулировки громкости микрофона и наушников в отдельности. Расширенные эффекты подсветки.
В Razer Chroma Studio можно задать цвет и свойства для десяти в отдельности или группами.
Микрофон совместим с OBS, XSplit, Adobe Audition, Zoom, Discord и других для записи аудио, стриминговых трансляций, видеозвонков и групповых конференций. Конденсаторный тип с суперкардиоидной направленностью. Поддерживает шумоподавление, есть автоматический ограничитель усиления.