Обзор SEGA Retro Genesis HD Ultra. Возвращение легенды игрового мира

2018-01-26, Автор - Айдар Габдулхаков; [412]
Не многие геймеры вспомнят о том, с чего начинались виртуальные игры. Однако есть еще те игроки, которые застали игровые приставки Dendy, SEGA и т.д. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию легендарную приставку от SEGA, выполненная в современном формате. Встречайте, перед вами Retro Genesis HD Ultra. Данная игровая приставки позволит вспомнить зарождение виртуальных игр и вернуться обратно в былые времена, когда геймеры охотились за картриджами, чтобы поиграть в ту или иную игру. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой приставке. На момент написания обзора средняя стоимость Retro Genesis HD Ultra составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая консоль Retro Genesis HD Ultra
  • Два беспроводных 2.4 ГГц джойстика
  • Адаптер питания 7.5 V
  • HDMI кабель
  • Инструкция по эксплуатации

Комплектация устройства не может не порадовать, привычные на те времена AV-кабель и проводные джойстики были заменены на современные решения. Нет лишь батареек для джойстиков.

Внешний вид

Порадовало то, что игровая приставка Retro Genesis HD Ultra получила существенные изменения, позволяющие использовать устройство в паре с современными телевизорами. Благодаря беспроводным джойстикам теперь не придется сидеть практически впритык к телевизору и портить свое зрение. Другими словами, разработчики сделали все, чтобы пользователю было максимально комфортно и удобно, однако здесь все же есть свои нюансы, но о них чуть позже.

Корпус устройства выполнен из пластика черного цвета. К качеству сборки и материалов никаких нареканий не появилось. Для тех, кто в молодости уже успел поиграться на игровой приставке SEGA, дизайн придется по душе.

На верхней части устройства обосновались основные кнопки управления: вкл/выкл, Reset и регулятор громкости для гарнитуры. Здесь же можно увидеть закрывающийся разъем для картриджей, чуть ниже которой обосновался индикатор состояния работы.

На одной из граней расположились два разъема для подключения проводных джойстиков и 3.5 мм разъем для гарнитуры.

На противоположной стороне устройства можно увидеть следующее: разъем для питания, AV выход, HDMI и переключатель О/J для переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL.

На нижней части устройства находятся отверстия для вентиляции. Ножки, к сожалению, не прорезинены.

Беспроводные джойстики получили привычное расположение кнопок управления и работают при помощи двух батареек типа ААА.

Функционал и работа устройства

Начнем с того, что приставка поддерживает стандарт передачи сигнала при помощи кабеля HDMI, что позволяет забыть о проблемах подключения устройства к современным телевизорам. Кроме того, разработчики оснастили игровую приставку технологией сглаживания изображения, что позволило получить приятную картинку. Теперь вы сможете играть в старые добрые игры на большом телевизоре в хорошем качестве. Но это не говорит о том, что вы не сможете подключить данное устройство к телевизорам предыдущего поколения, однако для этого необходимо будет докупить кабель для подключения.

Кроме того, следует отметить, что разработчики не забыли и о качестве звука. Это говорит о том, что приставку можно будет использовать, при желании, в одном тандеме с ресивером.

Приставка также поддерживает возможность подключения наушников, что позволяет не беспокоить окружающих. На приставке даже предусмотрен специальный тумблер регулировки громкости звука.

В комплекте с устройством нет картриджей с играми, но есть 50 предустановленных игр, среди которых вы обязательно найдете что-то интересное не только для одиночной, но и игре в паре со своими друзьями. Возможно у некоторых пользователей завалялись картриджи, которые также можно будет подключить к данной приставке. Устройство поддерживает картриджи совместимые с системами Sega Genesis/Mega Drive.

Теперь о минусе, который бросился нам в глаза. Для того, чтобы переключиться на другую игру необходимо нажать на кнопку RESET, которая расположилась на самое приставке. Было бы намного удобнее, если бы данная клавиша также присутствовала и на беспроводном джойстике. Однако в этом есть и свои плюсы, вы не будете часами валяться на диване, ходьба еще никому не помешала.

Итоги

Подведем итоги по игровой приставке SEGA Retro Genesis HD Ultra. Все забытое когда-то возвращается. Как нам кажется, многие геймеры захотят вернуться в прошлое и поиграть в игры, которые буквально недавно пользовались невероятной популярностью, и нам казалось, что лучше них уже ничего не будет. Устройство получило все то, что необходимо для современного пользователя. Отличный дизайн и компактные размеры позволят вписаться приставке в интерьер любого современного телевизора и радовать своих пользователей интересными играми. Существенных минусов нам выявить не удалось, SEGA Retro Genesis HD Ultra полностью оправдывает себя. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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