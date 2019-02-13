Обзор карты памяти SanDisk Extreme microSDXC Class 10 UHS Class 3 V30 A2 (SDSQXA1-128G-GN6MA)

В конце прошлого года компания Western Digital сообщила о выходе новых карт памяти серии SanDisk Extreme A2. Это самые быстрые, на момент анонса, карты памяти microSD. Соответствуют они классу скорости A2. Они уже появились в российских магазинах с разным объемом, в наше же распоряжение попал накопитель объемом 128 Гбайт.

Комплектация

Её средняя стоимость составляет 3100 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в традиционном блистере с кейсом из прозрачного пластика. Приведены общие данные, скоростные характеристики и информация по производителю. В комплекте покупатель получает переходник на SD формат.

Внешний вид

SanDisk Extreme A2 доступны с объемом 64, 128, 256 и 400 Гбайт. Все они соответствуют стандарту UHS-I и являются самыми быстрыми.

Исполнение традиционное для карт памяти microSD. Верхняя часть корпуса окрашена в красно-золотистый цвет.

Для них заявлена скорость считывания до 160 МБ/с, записи до 90 МБ/с.

Рассматривать можно для современных экшен-камер, поддерживающих съемку в разрешении 4К с увеличенным числом кадров. Мы за время тестирования использовали ее для топовой GoPro Hero 7 Black

Тесты SanDisk Extreme A2

Crystal Disk Mark

Также она подойдет для современных смартфонов, обеспечив стабильную работу и отсутствие снижения быстродействия приложений.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по SanDisk Extreme A2

SanDisk Extreme A2 одно из лучших решений в пару к флагманской экшен-камере или смартфону. Высокая скорость записи и чтения, выбор вариантов с объемами до 400 Гбайт, переходник на SD формат в комплекте, программное обеспечение для смартфонов и ПК.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".