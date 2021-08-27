Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов

Те кто увлекается авиасимуляторами, очень быстро приходят к тому, что традиционным набором из клавиатуры и мышки управлять проблематично. Для этого есть джойстики, позволяющие получить точное управление летающей машиной во время боевых или мирных полетов. Тестируемый сегодня Speedlink Dark Tornado является одним из самых доступных на российском рынке.

Speedlink Dark Tornado

Комплектация

Упакован в коробку в оформлении которой используется игровая стилистика. Описаны его ключевые особенности и характеристики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Speedlink Dark Tornado

Внешний вид

Выполнен из пластика черного цвета с практичным покрытием. Конструкция классическая.

Speedlink Dark Tornado

Широкое основание и смещаемая рукоятка. Элементы управления распределены по двум элементам.

Speedlink Dark Tornado

На верхней грани рукоятки три механические кнопки управления и курок в основании. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят.

Speedlink Dark Tornado

Форма и толщина ручки оптимальна под захват ладонью. Смещать рукоятку можно в разных направления.

Speedlink Dark Tornado

Основание у Speedlink Dark Tornado в виде полусферы. На ней триггер (плавный регулятор тяги) и еще четыре клавиши. Общий набор элементов управления хороший.

Speedlink Dark Tornado

Устойчивое расположение на поверхности рабочего стола обеспечивают четыре присоски.

Speedlink Dark Tornado

Подключается к системе при помощи кабеля. Длина 2.4 метра. Место выхода усилено и защищено от излома.

Speedlink Dark Tornado

Устройство поддерживает виброотдачу.

Тесты

Тестирование геймпада проводили на ПК с операционной системой Windows 10. Установка драйвера перед началом эксплуатации не потребовалось. Играли мы в War Thunder. В ней есть уже готовый профиль под него.

Speedlink Dark Tornado

Управление в целом было корректное. Самолетами управлять удобнее, чем клавиатурой и мышкой. На движения рукояткой самолет реагировал отзывчиво. Из особенностей есть участки с мертвыми зонами, при смещении в которые самолет не реагирует. Это связано с особенностью этого типа геймпадов. В аркадных играх не критично.

Speedlink Dark Tornado

На дополнительные кнопки можно будет распределить дополнительные действия со стрельбой, сменой оружия и другими. Общее расположение элементов удобное.

Итоги

Speedlink Dark Tornado – джойстик для авиасимуляторов аркадного типа. Подходит начинающим геймерам и тем кто впервые пробует подобный тип периферии для управления. Виброотдача, дополнительные кнопки управления, кабель подключения длиной 2.4 метра. Из минусов отметим наличие мертвых зон.
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