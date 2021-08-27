Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов

Широкое основание и смещаемая рукоятка. Элементы управления распределены по двум элементам.
На верхней грани рукоятки три механические кнопки управления и курок в основании. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят.
Форма и толщина ручки оптимальна под захват ладонью. Смещать рукоятку можно в разных направления.
Основание у Speedlink Dark Tornado в виде полусферы. На ней триггер (плавный регулятор тяги) и еще четыре клавиши. Общий набор элементов управления хороший.
Устойчивое расположение на поверхности рабочего стола обеспечивают четыре присоски.
Подключается к системе при помощи кабеля. Длина 2.4 метра. Место выхода усилено и защищено от излома.
Устройство поддерживает виброотдачу.
Управление в целом было корректное. Самолетами управлять удобнее, чем клавиатурой и мышкой. На движения рукояткой самолет реагировал отзывчиво. Из особенностей есть участки с мертвыми зонами, при смещении в которые самолет не реагирует. Это связано с особенностью этого типа геймпадов. В аркадных играх не критично.
На дополнительные кнопки можно будет распределить дополнительные действия со стрельбой, сменой оружия и другими. Общее расположение элементов удобное.