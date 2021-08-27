Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов

Те кто увлекается авиасимуляторами, очень быстро приходят к тому, что традиционным набором из клавиатуры и мышки управлять проблематично. Для этого есть джойстики, позволяющие получить точное управление летающей машиной во время боевых или мирных полетов. Тестируемый сегодня Speedlink Dark Tornado является одним из самых доступных на российском рынке.

Комплектация

Упакован в коробку в оформлении которой используется игровая стилистика. Описаны его ключевые особенности и характеристики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен из пластика черного цвета с практичным покрытием. Конструкция классическая.

Широкое основание и смещаемая рукоятка. Элементы управления распределены по двум элементам.

На верхней грани рукоятки три механические кнопки управления и курок в основании. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят.

Форма и толщина ручки оптимальна под захват ладонью. Смещать рукоятку можно в разных направления.

Основание у Speedlink Dark Tornado в виде полусферы. На ней триггер (плавный регулятор тяги) и еще четыре клавиши. Общий набор элементов управления хороший.

Устойчивое расположение на поверхности рабочего стола обеспечивают четыре присоски.

Подключается к системе при помощи кабеля. Длина 2.4 метра. Место выхода усилено и защищено от излома.

Тесты

Устройство поддерживает виброотдачу.Тестирование геймпада проводили на ПК с операционной системой Windows 10. Установка драйвера перед началом эксплуатации не потребовалось. Играли мы в War Thunder. В ней есть уже готовый профиль под него.

Управление в целом было корректное. Самолетами управлять удобнее, чем клавиатурой и мышкой. На движения рукояткой самолет реагировал отзывчиво. Из особенностей есть участки с мертвыми зонами, при смещении в которые самолет не реагирует. Это связано с особенностью этого типа геймпадов. В аркадных играх не критично.

Итоги

На дополнительные кнопки можно будет распределить дополнительные действия со стрельбой, сменой оружия и другими. Общее расположение элементов удобное.Speedlink Dark Tornado – джойстик для авиасимуляторов аркадного типа. Подходит начинающим геймерам и тем кто впервые пробует подобный тип периферии для управления. Виброотдача, дополнительные кнопки управления, кабель подключения длиной 2.4 метра. Из минусов отметим наличие мертвых зон.