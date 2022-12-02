Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K

Не так давно мы проводили тестирование X670 AORUS ELITE AX с новым сокетом AM5, сегодня детально изучим что предлагает в новом сезоне Intel на примере материнской платы Z790 AORUS ELITE AX. В отличие от AMD, здесь изменения прошли в сторону технических улучшений уже опробованных решений и интерфейсов. Увеличенные лимиты рабочих частот оперативной памяти, улучшение и усиление подсистемы питания, повысившие возможности разгона процессора.

Z790 AORUS ELITE AX

Комплектация

Z790 AORUS ELITE AX

Для коробки используется общая стилистика оформления с логотипом бренда, названием модели и отметками по поддержке процессоров 13 поколения. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками и отметки по ключевым особенностям.

Z790 AORUS ELITE AX

Комплект включает внешняя антенна, SATA-кабели, колодка для подключения кабелей лицевой панели, руководство пользователя.

Z790 AORUS ELITE AX

Внешний вид

В оформлении материнской платы преобладает черный цвет. У нее строгий стиль и выдержанное исполнение. В основе используется текстолит с шестью слоями металлизации.

Z790 AORUS ELITE AX

Обратная сторона ее без дополнительного усиления. Можно обратить внимание что основной PCIe под платы расширения здесь установлен методом поверхностного монтажа.

Z790 AORUS ELITE AX

Здесь в отличие от рассмотренной ранее платы с AM5 сокетом, он идет со спецификацией PCIe Gen5. Пока этот интерфейс не получил распространение в видеокартах, NVIDIA GeForce RTX 4000 вышли с Gen4, следующие AMD Radeon RX 7000 также будут без него. Поэтому это скорее задел на будущие видеоускорители.

Z790 AORUS ELITE AX

Разъем с металлическим армированием Ultra Durable и удобным EZ-фиксатором. Помимо него, есть два разъема PCIe x4, получающим линии от чипсета.

Z790 AORUS ELITE AX

Упрощен был также способ крепления для М.2 накопителей. Тут четыре разъема все с EZ-фиксаторами. Верхний получает линии напрямую от процессора, он с отдельным радиатором Thermal Guard III. Три других с общим радиатором Enlarged Thermal Guard.

Z790 AORUS ELITE AX

Установлен процессорный разъем LGA 1700, совместимый с процессорами 12 и 13 поколений. Это же касается возможности установки новых процессоров на платы с чипсетом Z690, но все возможности по разгону дадут только решения нового поколения.

Z790 AORUS ELITE AX

Связно это с усилением силовой обвязки. В Z790 AORUS ELITE AX используется схема 16+1+2 c ферритовыми дросселями и мосфетами, каждая фаза рассчитана на 70А.

Z790 AORUS ELITE AX

С силовых элементов отводят тепло два массивных радиатора с ребрами, увеличивающими площадь и 6 мм никелированной медной трубкой. Используется термоинтерфейс Laird 7,5 Вт/м·К. Питание подается через связку из 24-пинового и двух 8-пиновых с цельнометаллическими контактами.

Есть ограниченная зона с многоцветной управляемой подсветкой на нижней грани радиатора чипсета. Дополнительно к ней можно подключить внешние элементы с ARGB и RGB коннекторами. Под организацию подключения системы охлаждения процессора, включая помпу жидкостного охлаждения, и корпусных вентиляторов выделено пять разъемов PWM с поддержкой Smart Fan 6. Колодки USB 3.1 gen1 и USB 3.2 gen2 для подключения лицевой панели корпуса. Экрана POST-кодов нет, вместо него выведены четыре светодиодных индикатора с отображением статусов загрузки.

Аудиокодек Realtek в экранированном участке печатной платы. Сетевой контроллер тоже от Realtek с поддержкой проводного соединения 2.5G, дополнен Intel Wi-Fi 6E ax211.

Z790 AORUS ELITE AX

Задняя панель с предустановленной заглушкой получила следующий набор интерфейсов: четыре USB 2.0, колодки для внешней антенны Wi-Fi, два USB 3.2 gen.2, USB-C, HDMI, DisplayPort, три USB 3.2 gen1, RJ-45 2.5G, два аудиоразъема, SPDIF.

BIOS

Встречает пользователя Z790 AORUS ELITE AX экран EASY MODE с набором элементов для быстрого доступа к ключевым функциям, активации XMP-профиля, изменения списка загрузки, управления вентиляторами, а также мониторинга ключевых компонентов.

Z790 AORUS ELITE AX

Детальный инструментарий для проведения разгона процессора и памяти. Есть как автоматические пресеты, так и ручные корректировки.

Z790 AORUS ELITE AX

Дополнительные настройки системой платы.

Z790 AORUS ELITE AX

Список системных параметров и ключевые данные по системе.

Z790 AORUS ELITE AX

Изменение приоритета загрузки и ключевых опций старта.

Z790 AORUS ELITE AX

Софт

Для взаимодействия из среды Windows доступен центр управления GIGABYTE CONTROl Center. Она будет полезна для проведения актуализации версии BIOS и драйвера ключевых компонентов.

Z790 AORUS ELITE AX

Изменение поведения подсветки для зоны на материнской плате и всех подключенных внешних устройств, а также совместимой оперативной памяти.

Z790 AORUS ELITE AX

Несколько режимов работы вентиляторов. Изменение схемы или выбор предложенных производителем.

Z790 AORUS ELITE AX

Выбор режима для работы процессора.

Z790 AORUS ELITE AX

Тесты

Z790 AORUS ELITE AX

Тестирование Z790 AORUS ELITE AX проходило с процессором Intel Core i5-13600K и оперативной памятью 32 Гбайт с частотой 4800 МГц. Перед проведением тестов была обновлена версия BIOS.

AIDA64

Z790 AORUS ELITE AX

Cinebench

Z790 AORUS ELITE AX

3DMark11

Z790 AORUS ELITE AX

GeekBench

Z790 AORUS ELITE AX

CPU Profile

Z790 AORUS ELITE AX

FireStrike

Z790 AORUS ELITE AX

TimeSpy

Z790 AORUS ELITE AX

Помимо синтетических тестов, также приведем мониторинг для World of Tanks Core со средними настройками графики.

World of Tanks: Z790 AORUS ELITE AX, Intel Core i5-13600K

Разгон

Z790 AORUS ELITE AX

Отдельно проверили потенциал разгона. Для процессора был получен стабильный разгон до 5500 МГц по P-ядрам, это на 500 МГц больше, чем в среднем позволял Core i5-12600K.

AIDA64

Z790 AORUS ELITE AX

Cinebench

Z790 AORUS ELITE AX

Помимо прироста в рабочих задачах и синтетических тестах, он дал и улучшение фреймрейта в играх. Можно будет играть в сетевые игры без видеокарты.

WoT Core

Z790 AORUS ELITE AX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZ790 AORUS ELITE AX – «золотая середина» при выборе материнской платы под 13-поколение процессоров Intel, позволяющая получить стабильную работу и при работе в разгоне, набор актуальных интерфейсных портов ввода и вывода, строгое внешнее исполнение, эффективный отвод тепла от силовых элементов и М.2 накопителей, быстрые сетевые возможности, и все это с привлекательной стоимости относительно предложений конкурентов.
Z790 AORUS ELITE AX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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