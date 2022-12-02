Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K…

Для коробки используется общая стилистика оформления с логотипом бренда, названием модели и отметками по поддержке процессоров 13 поколения. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками и отметки по ключевым особенностям.
Комплект включает внешняя антенна, SATA-кабели, колодка для подключения кабелей лицевой панели, руководство пользователя.
Обратная сторона ее без дополнительного усиления. Можно обратить внимание что основной PCIe под платы расширения здесь установлен методом поверхностного монтажа.
Здесь в отличие от рассмотренной ранее платы с AM5 сокетом, он идет со спецификацией PCIe Gen5. Пока этот интерфейс не получил распространение в видеокартах, NVIDIA GeForce RTX 4000 вышли с Gen4, следующие AMD Radeon RX 7000 также будут без него. Поэтому это скорее задел на будущие видеоускорители.
Разъем с металлическим армированием Ultra Durable и удобным EZ-фиксатором. Помимо него, есть два разъема PCIe x4, получающим линии от чипсета.
Упрощен был также способ крепления для М.2 накопителей. Тут четыре разъема все с EZ-фиксаторами. Верхний получает линии напрямую от процессора, он с отдельным радиатором Thermal Guard III. Три других с общим радиатором Enlarged Thermal Guard.
Установлен процессорный разъем LGA 1700, совместимый с процессорами 12 и 13 поколений. Это же касается возможности установки новых процессоров на платы с чипсетом Z690, но все возможности по разгону дадут только решения нового поколения.
Связно это с усилением силовой обвязки. В Z790 AORUS ELITE AX используется схема 16+1+2 c ферритовыми дросселями и мосфетами, каждая фаза рассчитана на 70А.
С силовых элементов отводят тепло два массивных радиатора с ребрами, увеличивающими площадь и 6 мм никелированной медной трубкой. Используется термоинтерфейс Laird 7,5 Вт/м·К. Питание подается через связку из 24-пинового и двух 8-пиновых с цельнометаллическими контактами.
Задняя панель с предустановленной заглушкой получила следующий набор интерфейсов: четыре USB 2.0, колодки для внешней антенны Wi-Fi, два USB 3.2 gen.2, USB-C, HDMI, DisplayPort, три USB 3.2 gen1, RJ-45 2.5G, два аудиоразъема, SPDIF.
Детальный инструментарий для проведения разгона процессора и памяти. Есть как автоматические пресеты, так и ручные корректировки.
Дополнительные настройки системой платы.
Список системных параметров и ключевые данные по системе.
Изменение приоритета загрузки и ключевых опций старта.
Изменение поведения подсветки для зоны на материнской плате и всех подключенных внешних устройств, а также совместимой оперативной памяти.
Несколько режимов работы вентиляторов. Изменение схемы или выбор предложенных производителем.
Выбор режима для работы процессора.
Тестирование Z790 AORUS ELITE AX проходило с процессором Intel Core i5-13600K и оперативной памятью 32 Гбайт с частотой 4800 МГц. Перед проведением тестов была обновлена версия BIOS.
Помимо синтетических тестов, также приведем мониторинг для World of Tanks Core со средними настройками графики.
Отдельно проверили потенциал разгона. Для процессора был получен стабильный разгон до 5500 МГц по P-ядрам, это на 500 МГц больше, чем в среднем позволял Core i5-12600K.
Помимо прироста в рабочих задачах и синтетических тестах, он дал и улучшение фреймрейта в играх. Можно будет играть в сетевые игры без видеокарты.