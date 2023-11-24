Игровое кресло для долгой игры и работы. Обзор ZONE 51 GRAVITY X-Weave

Крестовина из пяти лучей выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. В центре отверстие под газлифт.
С внутренней стороны на каждом из лучей ребро усиления. На них ставятся ролики из полиуретана с диаметром 60 мм.
Газлифт 4 класса (BIFMA), после установки он скрывается внутри декоративного телескопического кожуха. Кресло рассчитана на нагрузку до 150 килограммов.
В ZONE 51 GRAVITY X-Weave используется проверенный временем механизм топ-ган. Крепится на внутреннюю сторону сиденья.
В собранном виде переносится на газлифт. Далее необходимо через металлические пластины необходимо соединить со спинкой.
Останется закрыть пластины декоративными накладками и кресло готово к эксплуатации.
Выполнено он в характерном исполнении – ковша гоночного автомобиля. В основе используется рама из углеродной стали 1.5 мм.
На подголовнике и двух съемных подушках вышит логотип бренда. На спинке есть два выреза, периметр которых усилен пластиком. Эта часть используется в том числе для пропуска фиксирующих ремней у подушек.
Одна из них в качестве поясничного упора с регулируемой высотой расположения, а вторая шейная. У них мягкий наполнитель внутри.
В качестве обивки в ZONE 51 GRAVITY X-Weave используется ткань премиального уровня, устойчивая к износу. Отмечаются ее вентилируемые свойства, не мешающие циркуляции теплого воздуха
Применена усиленная строчка в местах соединения. А здесь, как отмечали выше, используется сочетание разных цветов. Качество отделки нам понравилось как тактильно, так и в повседневной эксплуатации.
Наполнителем выступает пена с эффектом памяти. Она будет сохранять изначальную форму в течение длительного времени.
В конструкции используются подлокотники 2D. Для них доступно вращение относительно точки крепления и изменение высоты расположение. Рабочая поверхность слегка вогнута, повторяя форму локтей. В основе полиуретан.
Справа расположены органы управления. Это рычаг для откидывания спинки на 180 градусов, механизм блокировки качания и изменения высоты. А под сиденьем регулятор степени раскачивания.
Высота расположения сиденья от пола меняется в диапазоне 10 сантиметров. Можно будет откорректировать посадку под свой рост и стол который используется.
Игровое кресло использовалось редактором как для работы за ПК, так и игры на консоли. Рост редактора 181 сантиметр, вес 79 килограммов. С учетом высоты спинки в 480 мм подходит оно под разный рост и возраст. Посадка в нем удобна, за счет формы спина фиксируется в анатомическом положении, предотвращая искривление.
В нем проводил весь рабочий день. Общий опыт эксплуатации положителен. Отметим приятные тактильно материалы. Также в отличие от экокожи не будет проблем с растрескиванием в длительной перспективе.