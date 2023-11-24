Игровое кресло для долгой игры и работы. Обзор ZONE 51 GRAVITY X-Weave

В рамках Лаборатории мы проводили тестирование ZONE 51 GRAVITY с усиленным каркасом и это кресло спустя уже 2 года продолжает использовать один из наших редакторов. Было на тестировании и ZONE 51 Gravity Plus с выдвижной подставкой для ног. Сегодня у нас в центре внимания новинка ZONE 51 GRAVITY X-Weave с мягкой обивкой и ультраплотным наполнителем с долговечным ресурсом службы.

Комплектация и сборка

Упаковано кресло в коробку из плотного транспортировочного картона черного цвета. Внутри все зафиксировано и дополнительно защищенно от получения царапин при перевозке.

Крестовина из пяти лучей выполнена из металла, окрашенного в черный цвет. В центре отверстие под газлифт.

С внутренней стороны на каждом из лучей ребро усиления. На них ставятся ролики из полиуретана с диаметром 60 мм.

Газлифт 4 класса (BIFMA), после установки он скрывается внутри декоративного телескопического кожуха. Кресло рассчитана на нагрузку до 150 килограммов.

В ZONE 51 GRAVITY X-Weave используется проверенный временем механизм топ-ган. Крепится на внутреннюю сторону сиденья.

В собранном виде переносится на газлифт. Далее необходимо через металлические пластины необходимо соединить со спинкой.

Внешний вид

Останется закрыть пластины декоративными накладками и кресло готово к эксплуатации.Представлено оно в двух версиях цветового исполнения: черном и сером. При этом общая схема оформления схожа, отличаются только цвета двух акцентирующих вставок. Для черной она – светло синяя, а на серой – серая.

Выполнено он в характерном исполнении – ковша гоночного автомобиля. В основе используется рама из углеродной стали 1.5 мм.

На подголовнике и двух съемных подушках вышит логотип бренда. На спинке есть два выреза, периметр которых усилен пластиком. Эта часть используется в том числе для пропуска фиксирующих ремней у подушек.

Одна из них в качестве поясничного упора с регулируемой высотой расположения, а вторая шейная. У них мягкий наполнитель внутри.

В качестве обивки в ZONE 51 GRAVITY X-Weave используется ткань премиального уровня, устойчивая к износу. Отмечаются ее вентилируемые свойства, не мешающие циркуляции теплого воздуха

Применена усиленная строчка в местах соединения. А здесь, как отмечали выше, используется сочетание разных цветов. Качество отделки нам понравилось как тактильно, так и в повседневной эксплуатации.

Наполнителем выступает пена с эффектом памяти. Она будет сохранять изначальную форму в течение длительного времени.

В конструкции используются подлокотники 2D. Для них доступно вращение относительно точки крепления и изменение высоты расположение. Рабочая поверхность слегка вогнута, повторяя форму локтей. В основе полиуретан.

Справа расположены органы управления. Это рычаг для откидывания спинки на 180 градусов, механизм блокировки качания и изменения высоты. А под сиденьем регулятор степени раскачивания.

Тесты

Высота расположения сиденья от пола меняется в диапазоне 10 сантиметров. Можно будет откорректировать посадку под свой рост и стол который используется.

Игровое кресло использовалось редактором как для работы за ПК, так и игры на консоли. Рост редактора 181 сантиметр, вес 79 килограммов. С учетом высоты спинки в 480 мм подходит оно под разный рост и возраст. Посадка в нем удобна, за счет формы спина фиксируется в анатомическом положении, предотвращая искривление.

В нем проводил весь рабочий день. Общий опыт эксплуатации положителен. Отметим приятные тактильно материалы. Также в отличие от экокожи не будет проблем с растрескиванием в длительной перспективе.

ZONE 51 GRAVITY X-Weave обзор

Итоги

ZONE 51 GRAVITY X-Weave – игровое кресло на каждый день. Выверенное внешнее исполнение с практичной обивкой, решающей вопрос запотевания во время длительных каток, надежная конструкция из стали и ультраплотной пены, подтвержденные 3-летней гарантией, регулировки, металлическая крестовина.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".