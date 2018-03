Обзор be quiet! System Power 9 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse

В феврале известная компания be quiet! обновила семейство недорогих блоков питания новым поколением System Power 9. Эти модели рассчитаны на экономных пользователей и включают модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт. Предыдущее поколение мы изучали на примере Be quiet! System Power 8 600W, в этот раз рассмотрим be quiet! System Power 9 500W, мощности которого хватит на системы, построенные на базе видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

be quiet! System Power 9 500W обзор

К моменту публикации он уже начал появляться в российской рознице. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется be quiet! System Power 9 500W в картонной коробке с характерным темным оформлением. Изучив информацию на гранях упаковки, покупатель сможет составить полное представление по характеристикам и спецификациям.

Внешний вид

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты и набор документации.Корпус be quiet! System Power 9 500W окрашен в черный цвет. Дизайн аскетичен. Вентилятор защищает традиционная решетка-гриль. По центру хромированный логотип производителя.

Лицевая сторона с механическим тумблером и силовым разъемом, остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

На боковую стенку нанесена наклейка с техническими характеристиками по линиям и логотип сертификата 80 Plus Bronse.

На тыльной стенке все кабели выходят одним пучком, скрепленные в месте выхода пластиковым кольцом.

линия питания материнской платы 55 см (24 pin),

линия питания процессора 60 см (4+4 pin),

линия питания видеокарты 55+15 см (2х 6+2pin),

линия с тремя SATA длиной 55 см,

линия с тремя SATA и одним MOLEX 35 см.

Защитная оплетка. Длина проводов с характерной длиной:

Начинка

В be quiet! System Power 9 500W используется преобразователь DC-DС. Так достигается высокая эффективность на фоне снижения себестоимости. Резонансный преобразователь LLC. Полноценный фильтр на входе.

Компоновка элементов внутри свободная. Часть блоков дополнительно защищены термоусадкой. Основной конденсатор Elite 400V 330 мКф. Часть конденсаторов Teapo. ШИМ-контроллер FSP6600. Синхронный выпрямитель канала 12 и 5V, отдельный 3.3V.

Для обдува используется вентилятор YaLn FAN. Несколько радиаторов с дополнительным оребрением.

Тесты be quiet! System Power 9 500W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 82 250W 84 350W 86 500W 84

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,11 12,02 11,89 5 5.05 5.03 5.01 3,3 3.35 3.34 3.27

Итоги по be quiet! System Power 9 500W

be quiet! System Power 9 500W станет хорошим выбором для сборок, построенных с младшими видеокартами или без них. При своей невысокой стоимости он продемонстрировал высокую эффективность, стабильность выходных напряжений, две отдельные линии 12V (24 и 20A), трехлетнюю гарантию, наличие защитной оплетки, тихий вентилятор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".