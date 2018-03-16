Обзор be quiet! System Power 9 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse

2018-03-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! System Power 9 500W; [198]
В феврале известная компания be quiet! обновила семейство недорогих блоков питания новым поколением System Power 9. Эти модели рассчитаны на экономных пользователей и включают модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт. Предыдущее поколение мы изучали на примере Be quiet! System Power 8 600W, в этот раз рассмотрим be quiet! System Power 9 500W, мощности которого хватит на системы, построенные на базе видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

be quiet! System Power 9 500W

К моменту публикации он уже начал появляться в российской рознице. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

be quiet! System Power 9 500W обзор

Комплектация

Поставляется be quiet! System Power 9 500W в картонной коробке с характерным темным оформлением. Изучив информацию на гранях упаковки, покупатель сможет составить полное представление по характеристикам и спецификациям.

be quiet! System Power 9 500W

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты и набор документации.

Внешний вид

Корпус be quiet! System Power 9 500W окрашен в черный цвет. Дизайн аскетичен. Вентилятор защищает традиционная решетка-гриль. По центру хромированный логотип производителя.

be quiet! System Power 9 500W

Лицевая сторона с механическим тумблером и силовым разъемом, остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

be quiet! System Power 9 500W

На боковую стенку нанесена наклейка с техническими характеристиками по линиям и логотип сертификата 80 Plus Bronse.

be quiet! System Power 9 500W

На тыльной стенке все кабели выходят одним пучком, скрепленные в месте выхода пластиковым кольцом.

be quiet! System Power 9 500W

Защитная оплетка. Длина проводов с характерной длиной:
  • линия питания материнской платы 55 см (24 pin),
  • линия питания процессора 60 см (4+4 pin),
  • линия питания видеокарты 55+15 см (2х 6+2pin),
  • линия с тремя SATA длиной 55 см,
  • линия с тремя SATA и одним MOLEX 35 см.

be quiet! System Power 9 500W

Начинка

В be quiet! System Power 9 500W используется преобразователь DC-DС. Так достигается высокая эффективность на фоне снижения себестоимости. Резонансный преобразователь LLC. Полноценный фильтр на входе.

be quiet! System Power 9 500W

Компоновка элементов внутри свободная. Часть блоков дополнительно защищены термоусадкой. Основной конденсатор Elite 400V 330 мКф. Часть конденсаторов Teapo. ШИМ-контроллер FSP6600. Синхронный выпрямитель канала 12 и 5V, отдельный 3.3V.

be quiet! System Power 9 500W

Для обдува используется вентилятор YaLn FAN. Несколько радиаторов с дополнительным оребрением.

be quiet! System Power 9 500W

be quiet! System Power 9 500W

Тесты be quiet! System Power 9 500W

Уровень шума:

be quiet! System Power 9 500W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

be quiet! System Power 9 500W

Данные
150W82
250W84
350W86
500W84

Уровень напряжения на линиях

be quiet! System Power 9 500W

150W350W500W
1212,1112,0211,89
55.055.035.01
3,33.353.343.27

Итоги по be quiet! System Power 9 500W

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! System Power 9 500W станет хорошим выбором для сборок, построенных с младшими видеокартами или без них. При своей невысокой стоимости он продемонстрировал высокую эффективность, стабильность выходных напряжений, две отдельные линии 12V (24 и 20A), трехлетнюю гарантию, наличие защитной оплетки, тихий вентилятор.
be quiet! System Power 9 500W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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