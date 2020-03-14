Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.

Недавно опубликованный обзор интеграции «умного дома» Rubetek с голосовым помощником Яндекс.Алиса вызвал интерес со стороны читателей и к нам поступила сразу серия вопросов, на которые мы сегодня хотим ответить. Также в рамках данного обзора покажем наглядные примеры голосового управления системой.

Обязательно ли использовать колонки с Алисой?

Какие устройства Rubetek поддерживают интеграцию с Яндекс.Алиса?

Wi-Fi розетка Rubetek RE-3301,

Wi-Fi блок управления Rubetek RE-3311, RE-3312,

Wi-Fi выключатель Rubetek RE-3316, RE-3317,

Wi-Fi сетевой фильтр Rubetek RE-3310,

Wi-Fi лампа Е27 Rubetek RL-3103,

Wi-Fi лампа Е14 Rubetek RL-3104,

Wi-Fi лампа GU10 Rubetek RL-3105,

Wi-Fi светодиодная лента Rubetek RL-3112,

Wi-Fi USB модуль управления Rubetek RM-3712.

Как проходит процесс добавления и интеграции?

В прошлом материале был сделан акцент на управлении с помощью Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини. Но для голосового управления не обязательно приобретать и устанавливать колонки. Голосовой помощник доступен в смартфонах, планшетах и даже ноутбуках. Установив приложение Яндекс на свое устройство, получаем возможность отправки команд прямо на него.На момент выхода этого материала список включает следующие устройства:Данный список включает устройства разной направленности, не ограничиваясь только освещением. Это климатические комплексы, бытовые приборы и блоки управления, интегрируемые в розетки, выключатели, системы открытия ворот, жалюзи и штор.Для начала работы и последующей интеграции первоначально требуется добавить устройства в центр управления Rubetek. Приложение доступно для Android и iOS устройств. Сам процесс добавления прост и проходит в виде наглядных иллюстраций. Для Wi-Fi устройств, а именно они поддерживают интеграцию, необходимо будет добавить данные домашней беспроводной сети.

Сам список устройств выводится в виде списка или плиток. Доступен выбор между светлым и темным интерфейсом. Компоненты можно детально настроить.

После этого открываем приложение Яндекс. Во вкладке управления устройствами проводим добавление с авторизацией ранее созданным аккаунтом Rubetek. Выводится список доступных для интеграции устройств. Им можно присвоить имя, которое в последующем будет использоваться для голосовых команд.

Каждое устройство можно открыть в приложение и провести его включение или выключение кликом по экрану. Для каждого выводится список поддерживаемых команд.

Такой список заметно упрощает освоение голосового управления с помощью Алисы.

Ограничены ли команды только стандартным списком?

Изначальный список команд голосового помощника пользователь сам сможет дополнить собственными сценариями. В таких сценариях команда задается самостоятельно, например, «я дома», «я ушел», «вечеринка», «романтика».

Для выбранной фразы задается список необходимых устройств, по которым будет идти смена рабочего статуса. Произнеся фразу: «Алиса, я дома», включается свет в комнатах, фоновое освещение светодиодными лентами, кондиционер, бризер или обогреватель.

Детальнее по управлению климатом c Rubetek и Алиса

В линейке доступных устройств сейчас представлены кондиционеры, обогреватели и бризеры. За интеграцию в «умный дом» у них отвечает Rubetek RM-3712. Выполнена она в виде компактной флешки.В нашем распоряжении есть конвектор Ballu мощностью 2 кВт. Установить его можно как в квартире, так и на даче, предотвращая промерзание водяного отопления или подготавливая климат перед приездом.

Управление подсветкой Rubetek с помощью Алиса

Климатом можно управлять как голосовыми командами, так и создавая сценарии. Включить, выключить, увеличить или убавить температуру, задать необходимый уровень, сделать теплее или холоднее.Команды для управления подсветкой не ограничены только включением и выключением света в комнате. Так можно с помощью светодиодной ленты Rubetek RL-3112 создать фоновое освещение.Для него можно попросить выбрать определенный цвет, задать уровень яркости. Определенный цвет выбирается и при создании сценариев. Помимо ленты это могут быть и лампочки с распространёнными типами патрона.

Что делать с бытовой техникой, не поддерживающей Алису?

Напомним, что по глобальному освещению выключатели в комнатах могут быть заменены на сенсорные выключатели Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317.Есть большое количество бытовых приборов, которые не поддерживают Wi-Fi подключение и тем более голосовое управление. Обойти это ограничение можно с помощью сетевого фильтра Rubetek RE-3310 и розетки Rubetek RE-3301.

Умный дом Алиса и Rubetek. Живой пример интеграции

Подключаем к ним любой бытовой прибор, например, тостер, чайник или стиральную машину. Далее они включаются командами или в сценарии. «Алиса, доброе утро, я проснулся» - включит свет на кухне, кофеварку и тостер. Будущее уже наступило.