Голосовое управление умным домом Rubetek: Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини

Не так давно мы рассматривали центр управления Rubetek RCP-03, выступающий не только головным устройством, но и предлагающий сенсорный 10 дюймовый экран для управления элементами умного дома. Тогда же в ходе нескольких материалов по компонентам мы отмечали поддержку голосового управления с помощью Алисы (Яндекс) и Ассистент (Google). Сегодня хотим отдельное внимание рассмотрев наглядно такое управление с помощью Яндекса.

Доступность колонок в официальном доступе на территории России,

Поддержка русского языка «из коробки». Колонки Google русский язык предлагают только в стадии тестирования и на текущий момент с его активацией пользователи сталкиваются с массовыми проблемами.

Алиса управление умным домом Rubetek обзор

Почему именно этот помощник и система? Выбор в пользу нее по нескольким причинам:Сразу отметим, что сам голосовой помощник доступен не только в отдельных колонках. Но и со смартфона и планшета, колонки — это скорее удобство и общий инструмент для всех членов семьи. Сам Яндекс предлагает два формата: Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини. Со своей стороны рекомендуем, большая колонка дороже и у нее заметно сократились возможности по запуску мультимедиа контента.

Как научить Алису управлять устройствами Rubetek?

Потребуется первоначальная настройка в приложении Rubetek с созданием умного дома и добавлением устройств. Процесс максимально прост и доступен для понимания даже неподготовленными пользователями.

Дальше переходим в интерфейс Яндекс, а конкретнее в окно добавление устройств. Выбрав в списке Rubetek, потребуется провести авторизацию.

После успешного сопряжения выводится список устройств доступных для добавления. Здесь можно оставить ранее присвоенные имена или заменить на новые. Эти имена в последующем будут использоваться для голосовых команд.

Чем можно управлять с Алисой?

Выключатели Rubetek RE-3316 и RE-3317

Для удобства освоения по каждому типу устройства доступен подробный список команд.Предлагаем рассмотреть примеры работы с совместимыми устройствами Rubetek. Это список актуален на момент выхода обзора, список только расширяется. Регулярно появляются новинки и новые модули.Самый очевидный сценарий это включение и выключение света в комнате/помещении. Мы уже ранее заменили все выключатели на одноклавишные Rubetek RE-3311 и двухклавишные RE-3312. Изменять рабочий статус можно с экрана управления устройствами в приложении Яндекс.

Алиса, включи Кухня/Детская/Прихожая,

Алиса, выключи Кухня/Детская/Прихожая.

Голосом включаются простыми командами:Срабатывает быстро и точно.

Лампочки Rubetek RL-3103, RL-3104, RL-3105 и лента RL-3112

Еще один способ сделать освещение умнее, это установка отдельных лампочек Rubetek RL-3103, RL-3104, RL-3105. Три самых распространённых патрона.

Все они с Wi-Fi. Есть также пятиметровая светодиодная лента RL-3112, как пример мы используем её для фоновой подсветки кухонной рабочей зоны.

Здесь уже список команд шире. Помимо включения и выключения, можно изменять уровень яркости задавая определенный уровень или выбирая нужный процент. Также меняется цвет подсветки.

Конвектор Ballu с модулем Rubetek

Умный дом это не только освещение, но и бытовые приборы и конечно же климат. Текущая модельная линейка включает конвекторы, бризеры и кондиционеры.

Предлагаем рассмотреть на примере конвектора Ballu, с напольным или настенным вариантом исполнения.

Голосом включается/выключается, прибавляется/убавляется температура. Можно задать определенную температуру, выбрать режим работы. Сделать теплее или холоднее. На экран управления устройством в приложении Яндекс выводится текущая температура с регулятором.

Розетка Rubetek RE-3301

Очевидно, что в наших домах много техники, которая не поддерживает удаленное управление. Сделать такую технику умнее можно с помощью Wi-Fi розетки Rubetek RE-3301. Ставится в любую розетку, отображает текущий уровень нагрузки в виде наглядной подсветки.

В приложении Яндекс для нее можно выбрать два режима работы: розетка или освещение. В зависимости от выбранного сценария меняется список команд.

Сетевой фильтр Rubetek RE-3310

Еще один способ получить сразу три отдельно управляемые розетки и четыре USB. Это сетевой фильтр Rubetek RE-3310.

Распространённый формат исполнения в наших квартирах. Оптимально при нахождении нескольких устройств в одной зоне, требующим управления.

Алиса, включи мультиварку,

Алиса, выключи увлажнитель.

Модули Rubetek RE-3311 и Rubetek RE-3312

Здесь также можно выбрать один из двух режимов работы и дальше управлять ими командами:Еще один вариант это интерграция одноканального Rubetek RE-3311 и двухканального RE-3312 в подрозетник. Это могут быть клавишные выключатели, обычные розетки или различные варианты, например, система управления электроприводом шарового крана. В нашем случае мы установили модуль в розетку, используемую для подключения стиральной машины. Отключая подачу питания, после завершения цикла стирки.

Здесь также Алиса умеет включать и выключать технику.

Итоги по Rubetek и Алиса

Поддержка голосового помощника Алиса у Rubetek позволяет упростить процесс управления освещения, климатом и остальными составляющими умного дома. Нативная поддержка русского языка со стороны помощника и колонок, большой список команд, широкая линейка совместимых устройств со стороны Rubetek.