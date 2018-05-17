Обзор накопителя T-Force Delta RGB SSD 250 GB (T253TR250G3C313) с подсветкой от Team Group

2018-05-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - T-Force Delta RGB SSD; [167]
В гонке за внимание потенциального покупателя, производители идут на всевозможные маркетинговые ухищрения. Неудивительно, что помимо технической составляющей, начали уделять внимание дизайну и внешним опциям. Одним из таких трендов стало повсеместное внедрение подсветки в периферию и компоненты. Сегодня уже сложно удивить материнскими платами и планками оперативной памяти с подсвечиваемыми элементами. Но, Team Group пошла дальше, пополнив игровую линейку SSD накопителями с RGB-подсветкой.

T-Force Delta RGB SSD

У нас появилась возможность изучить T-Force Delta RGB SSD объемом 250 GB и поделиться опытом эксплуатации с вами.

T-Force Delta RGB SSD обзор

Комплектация

Поставляется T-Force Delta RGB SSD 250 GB в компактной коробке с эффектным оформлением. С обратной стороны подробно описаны технические характеристики этого накопителя.

T-Force Delta RGB SSD

Комплект включает кабель для подключения подсветки, руководство пользователя и гарантийный талон. Предоставляется трехлетняя гарантия.

Внешний вид

C игровой линейки мы уже изучали оперативную память Team Group T-Force Vulcan TUF и Team Night Hawk RGB DDR4. Второй вариант отлично будет сочетаться стилистически в рамках сборки в одном корпусе.

T-Force Delta RGB SSD

В T-Force Delta RGB SSD подсвечивается большая часть площади крышки накопителя. Дополнительно к центральному элементу с логотипом серии, выведена зона со сложным узором в верхней части.

T-Force Delta RGB SSD

За подсветку отвечает внутренний блок с восемью светодиодными индикаторами. За счет такого количества можно создавать сложные эффекты.

T-Force Delta RGB SSD

Для её работы потребуется подача дополнительного питания. microUSB расположен на боковой грани накопителя. В зависимости от типа разъема для подключения к плате, выделяются три отдельные линейки:
  • Delta – подключается к 5V разъему под диоды на плате (список плат доступен на официальной странице),
  • Delta X – подключается к USB 2.0 разъему на плате,
  • Delta S – подключается к 12V разъему на плате.

T-Force Delta RGB SSD

Учитывайте маркировку при выборе накопителя под свою систему, в частности стандартная Delta будет работать на ограниченном числе материнских плат от ASUS, MSI и Gigabyte.

T-Force Delta RGB SSD

Наличие подсветки в T-Force Delta RGB SSD отразилось на толщине корпуса, тут она составляет 9.5мм. Для установки в корпуса это не создаст проблем, а под установку в ультрабуки лучше будет выбрать серии без подсветки, её все равно не будет видно в закрытом корпусе ноутбука.

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD

В остальном накопитель не отличается от привычных SSD-накопителей форм-фактора 2.5-дюйма. Подключение проводится по SATA интерфейсу. Активность подключения подсветки не влияет на работу накопителя.

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD

Начинка

За работу этого SSD отвечает, проверенный временем, четырехканальный контроллер Silicon Motion SM2258. Одноядерный 32-битный RISC-процессор.

T-Force Delta RGB SSD

На печатной памяти распаяно три чипа Micron 7WB2D NW852. Это 3D TLC NAND память, заявленная скорость записи и чтения составляет: 250GB – 560/500, 500GB – 560/500, 1TB – 560/510.

T-Force Delta RGB SSD

Тесты T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD



HD Tune Pro:

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD

T-Force Delta RGB SSD



CrystalDiskMark:

T-Force Delta RGB SSD



AS SSD Benchmark:

T-Force Delta RGB SSD



Тест скорости работы с данными:

T-Force Delta RGB SSD

Итоги по Team Group T-Force Delta RGB SSD 250 GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorTeam Group T-Force Delta RGB SSD 250 GB станет удачным выбором при поиске компонентов для сборки в корпусах с прозрачной стенкой. Накопителей с такой опцией сейчас на рынке нет, в этом определенно будет его конкурентное преймущество. К тому же производитель предлагает три варианта подключения и управления подсветкой, позволяя подобрать оптимальный. При этом помимо подсветки, тут установлен четырехканальный контроллер SM и 3D TLC NAND память с высоким ресурсом и достаточным уровнем быстродействия. Из ограничений отметим ориентированность только под настольные системы.
T-Force Delta RGB SSD получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор накопителя T-Force Delta RGB SSD 250 GB (T253TR250G3C313) с подсветкой от Team GroupОбзор накопителя T-Force Delta RGB SSD 250 GB (T253TR250G3C313) с подсветкой от Team Group
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