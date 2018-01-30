$5 млн на огнеметах за два дня

В декабре прошлого года Илон Маск заявил,что если удастся реализовать более 50 тыс. кепок,то тогда его компания начнёт продавать огнемёты. Многие поначалу восприняли это заявление как шутку.

Тем не менее с минувшего воскресенья компания принимает предзаказы на огнемёты по цене $500. Кроме того, здесь также можно купить за $30 огнетушитель с «классным спикером».

Предприниматель, который также является генеральным директором фирмы Tesla по производству электромобилей и главой аэрокосмической компании SpaceX, сообщил в понедельник вечером, что The Boring Company зарегистрировала предзаказы на 10 000 огнеметов. Это означает, что её выручка от продажи нового продукта за два дня составила не менее $5 млн. Поставки огнемёта The Boring Company стартуют этой весной.