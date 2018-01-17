Бегущий по лезвию: Откровения Тизер-трейлер

Seismic Games объявила о том, что она сотрудничает с Alcon Media Group, и в разработке Бегущий по лезвию: Откровения, захватывающей игровой новинки этого года Adventure / Thriller VR, основанного на удостоенной наград серии "Бегущий по лезвию".«Blade Runner: Revelations», созданный совместно с Google, она выйдет вместе с новинкой Lenovo Mirage Solo гарнитуря и на платформе Google Daydream в первой половине этого года.