Ace Combat 8: Wings of Theve преодолела отметку в 1 млн проданных копий

Bandai Namco Entertainment Europe объявила о том, что Ace Combat 8: Wings of Theve преодолела отметку в один миллион проданных копий по всему миру. Этот результат был достигнут быстрее, чем у любой другой части франшизы за все три десятилетия её существования. Ранний доступ к игре открылся 29 сентября, а полноценный релиз состоялся 2 октября 2026 года. По данным агрегаторов рецензий, проект уже занимает вторую строчку среди всех игр серии по среднему баллу критиков. Разработкой занималась студия Bandai Namco Aces. Игра построена на движке Unreal Engine 5, который дополнен собственными техническими решениями команды. Создатели обещают предельно реалистичные воздушные сражения, сюжетную линию и самый обширный сетевой режим за всю историю цикла. Тайтл доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на ПК через Steam.

Франшиза Ace Combat продолжает набирать обороты: в июне 2025 года ей исполнилось тридцать лет. В Ace Combat 8 игрокам предстоит управлять истребителями, чей облик вдохновлён реальными машинами. Бои проходят как в одиночном режиме, так и в мультиплеере — на фоне выразительных облачных массивов и тщательно проработанных окружений. Помимо рекордного темпа продаж, новая часть считается одной из лучших в серии. По оценкам прессы она уступает лишь Ace Combat 4: Shattered Skies, которая вышла в 2001 году на PlayStation 2. Особое внимание игроков и журналистов привлекает кампания — кинематографичное повествование о пилоте-асе в вымышленном мире, раздираемом войной. Сетевой режим также является самым масштабным в истории: кросс-плей позволяет сражаться пилотам на разных платформах, есть режимы PvE и PvP, а социальное пространство рассчитано на сто человек одновременно. Там можно настроить своего персонажа, улучшать его навыки, проходить тренировки, отслеживать награды и собирать отряды перед вылетом.