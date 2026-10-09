Ace Combat 8: Wings of Theve преодолела отметку в 1 млн проданных копий

Франшиза Ace Combat продолжает набирать обороты: в июне 2025 года ей исполнилось тридцать лет. В Ace Combat 8 игрокам предстоит управлять истребителями, чей облик вдохновлён реальными машинами. Бои проходят как в одиночном режиме, так и в мультиплеере — на фоне выразительных облачных массивов и тщательно проработанных окружений. Помимо рекордного темпа продаж, новая часть считается одной из лучших в серии. По оценкам прессы она уступает лишь Ace Combat 4: Shattered Skies, которая вышла в 2001 году на PlayStation 2. Особое внимание игроков и журналистов привлекает кампания — кинематографичное повествование о пилоте-асе в вымышленном мире, раздираемом войной. Сетевой режим также является самым масштабным в истории: кросс-плей позволяет сражаться пилотам на разных платформах, есть режимы PvE и PvP, а социальное пространство рассчитано на сто человек одновременно. Там можно настроить своего персонажа, улучшать его навыки, проходить тренировки, отслеживать награды и собирать отряды перед вылетом.