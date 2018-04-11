Blackmagic представила видеокамеру Pocket Cinema Camera 4K

2018-04-11, Автор - Tanya ; [77]
Представлена кинокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K с поддержкой HDR и Raw. Аппарат получил 5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей. Поддерживается запись в разрешении 4K (4096 * 2160 при 60 кадрах в секунду). Корпус камеры выполнен из композитного материала на основе углепластика и поликарбоната, поэтому отличается повышенной прочностью и защитой от ударов. Предусмотрены четыре встроенных микрофона, поддержка 3D LUT-таблиц, аудиовход Mini XLR с фантомным питанием, возможность управления через Bluetooth и выход HDMI для просмотра видео прямо на съёмочной площадке. Стоимость новинки Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K составит около 1350 долларов.


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