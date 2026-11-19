Полнокадровую камеру Panasonic Lumix SHX1 оценили в 5200 евро

Компания Panasonic объявила о выпуске своей первой полнокадровой кинокамеры Lumix SHX1, выполненной в модульном кубическом корпусе для удобного монтажа на операторские риги и стэдикамы. Новинка оснащается 35-мм сенсором от Lumix S1 II с пятиосевой матричной стабилизацией, ИИ-системой следящего автофокуса, байонетом Leica L-mount, поворотным 3-дюймовым сенсорным дисплеем, встроенным активным охлаждением, записью 32-битного звука с плавающей запятой без риска перегрузок, а также профессиональным интерфейсом 12G-SDI, портом HDMI, аудиоразъёмом 3,5 мм, записью видео 6K Open Gate с частотой 30 кадров/с на всю площадь матрицы, полнокадровым 4K до 60 кадров/с и замедленной съёмкой 4K до 120 кадров/с с кропом. Материал можно сохранять на внутренний накопитель в формате ProRes RAW, выводить поток Blackmagic RAW на внешний рекордер и использовать кинопрофиль Arri Log C3 с динамическим диапазоном в 15 ступеней. Камера появится в европейской продаже в декабре по цене от 5200 евро.