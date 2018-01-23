Что такое контурная пластика?

2018-01-23, Автор - Айдар Ибрагимов; [141]

Современная косметология предлагает самые различные методы восстановления красоты кожи лица, если косметологи не справляются - берутся пластические хирурги. Тем самым, даже в 60 лет можно выглядеть ни как бабушка, а как MILF'а. Главные условия для сохранения красоты - это наличие денег и желания заниматься собственной красотой. На сегодняшний день в салонах красоты популярной является контурная пластика. В данной заметке предлагаем разобрать ее принципы.

Контурная пластика заключается в устранении дефектов лица с формированием четких его линий на уровне глаз, губ, носа. Для контурной пластики используются либо те же мезонити, либо просто средства содержащие гиалуроновую кислоту. Конечная стоимость контурной пластики зависит от применяемого средства. Со стоимостью контурной пластики средствами Ювидерм можно ознакомиться здесь. Следует отметить, что даже применяя одно и тоже средство стоимость контурной пластики может разниться до 50% от клиники к клинике. Многое зависит от гарантий, которые дает клиника на оказанную услугу - ведь одни гарантируют месяц красоты, другие полгода или даже год. В целом эффект контурной пластики сохраняется в течение 12-24-х месяцев. В дальнейшем ее приходится повторять.

Преимуществом контурной пластики с помощью препаратов гиалуроновой кислоты является ее физиологичность. Гиалуроновая кислота сама входит в состав межклеточного вещества тканей, поэтому никогда не вызывает каких-либо аллергических реакций. Главное, чтоб во время ее применения не была занесена какая-либо инфекция, так как гиалуроновая кислота может стать отличной питательной средой для многих бактерий. Гиалуроновая кислота вместе с собственными протеигликанами позволит естественно восстановить эластичность кожи, устранить морщины и различные изломы. Также с ее помощью можно придать объем той или иной части лица для формирования его контуров. Стоимость контурной пластики ниже стоимости одного нового топового смартфона, поэтому каждый сам для себя решает, что для него важнее - новый смартфон в руке или красивое молодое лицо.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровняОбзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровня
Обзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская платаОбзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская плата
Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфонОбзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон
Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель Обзор gmb audio MHP-YUL-BK. Модель "Монреаль"
Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблокаОбзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока
Предварительный обзор Deepcool DE580. От...
Предварительный обзор Deepcool DE580. ОтНачнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознани...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жест...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестае...
Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2...
Обзор Subnautica. Лучшая Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все ...
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor