Что такое контурная пластика?

Современная косметология предлагает самые различные методы восстановления красоты кожи лица, если косметологи не справляются - берутся пластические хирурги. Тем самым, даже в 60 лет можно выглядеть ни как бабушка, а как MILF'а. Главные условия для сохранения красоты - это наличие денег и желания заниматься собственной красотой. На сегодняшний день в салонах красоты популярной является контурная пластика. В данной заметке предлагаем разобрать ее принципы.

Контурная пластика заключается в устранении дефектов лица с формированием четких его линий на уровне глаз, губ, носа. Для контурной пластики используются либо те же мезонити, либо просто средства содержащие гиалуроновую кислоту. Конечная стоимость контурной пластики зависит от применяемого средства. Со стоимостью контурной пластики средствами Ювидерм можно ознакомиться здесь. Следует отметить, что даже применяя одно и тоже средство стоимость контурной пластики может разниться до 50% от клиники к клинике. Многое зависит от гарантий, которые дает клиника на оказанную услугу - ведь одни гарантируют месяц красоты, другие полгода или даже год. В целом эффект контурной пластики сохраняется в течение 12-24-х месяцев. В дальнейшем ее приходится повторять.

Преимуществом контурной пластики с помощью препаратов гиалуроновой кислоты является ее физиологичность. Гиалуроновая кислота сама входит в состав межклеточного вещества тканей, поэтому никогда не вызывает каких-либо аллергических реакций. Главное, чтоб во время ее применения не была занесена какая-либо инфекция, так как гиалуроновая кислота может стать отличной питательной средой для многих бактерий. Гиалуроновая кислота вместе с собственными протеигликанами позволит естественно восстановить эластичность кожи, устранить морщины и различные изломы. Также с ее помощью можно придать объем той или иной части лица для формирования его контуров. Стоимость контурной пластики ниже стоимости одного нового топового смартфона, поэтому каждый сам для себя решает, что для него важнее - новый смартфон в руке или красивое молодое лицо.