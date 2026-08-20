Представлены новые электрические бритвы Dreame S9 Pro и S9

Компания Dreame анонсировала старт продаж в России своих новых электрических бритв: моделей S9 Pro и S9. Основной инновацией является Dreame S9 Pro – первая бритва от бренда, способная не только обеспечить чистое бритье, но и самостоятельно обслуживать себя. Входящая в комплект станция автоматически выполняет очистку, сушку и дезинфекцию устройства. Обе модели уже доступны для покупки в России в фирменных магазинах Dreame и у авторизованных розничных партнеров.

После использования Dreame S9 Pro достаточно поместить ее в специальную станцию. Автоматически будет дозирован чистящий раствор, отделена отработанная вода, произведена очистка бритвенного блока, а затем устройство будет высушено теплым воздухом и продезинфицировано. Такой полный цикл эффективно удаляет с лезвий остатки волос и частички кожи, поддерживая гигиеничность прибора и сохраняя высокое качество бритья без необходимости регулярной ручной чистки.

Комплект Dreame S9 Pro включает станцию самообслуживания, насадку-триммер, дорожный футляр, чистящий раствор и два зарядных кабеля. Устройство упаковано в стильный бокс и готово к работе сразу после приобретения, что делает его отличным вариантом для подарка. Младшая модель, Dreame S9, оснащена функциями контроля давления, двумя режимами бритья, адаптивной мощностью, полноцветным дисплеем, обеспечивает до 90 минут автономной работы, поддерживает быструю зарядку и имеет водонепроницаемость по стандарту IPX7. Отличие от S9 Pro заключается в отсутствии станции самоочистки и функции горячей сушки. Модель S9 заряжается через USB-C или от комплектной базы и требует стандартного ручного обслуживания.