Обзор Laifen P3 Pro. Шейвер для бритья, выполненный в духе Apple

На прошлой неделе детально рассматривали новинку Laifen T1 Pro , Т-образную электробритву с прямым приводом и двигателем с 12 000 срезами в минуту. Сегодня в центре внимания шейвер для бритья Laifen P3 Pro, заявленный как универсальное решение для ухода за кожей лица. Устройство поддерживает сухое и влажное бритье, оснащено съемной головкой с магнитным креплением, двумя высокоскоростными линейными двигателями с 12 000 циклами в минуту без вибраций и дискомфорта. Модель получила награды на выставке IFA 2025 и имеет сертификат качества от TÜV Rheinland.

Комплектация

Коробка из белоснежного картона со стильным оформлением. На крышке изображение шейвера, на основании данные по производителю и устройству. Комплект включает различную документацию, кабель с нейлоновой оплеткой и само устройство. Также доступна подарочная версия с дорожным футляром в комплекте.

Внешний вид

В основе корпуса алюминиевый сплав в цвете «серый космос». Как для флагманских смартфонов для ее производства используется пятиосевой станок с ЧПУ. Применяется пескоструйная обработка. Согласно информации на сайте, на обработку затрачивается около 9000 секунд, в два раза больше чем на iPhone.

У шейвера интересное исполнение лицевой панели. Выполнена она из стекла с закругленными краями. Под ним черная подложка с логотипом бренда и окошком, через которое можно видеть двигатель. Во время работы можно наблюдать за быстрыми движениями двигателя и выглядит это интересно. Также в нижней части расположен светодиодный индикатор активности.На правой грани единственная механическая кнопка, нажимаемая с ощутимым щелчком. При ношении в дорожной сумке случайных нажатий не было.

Снизу под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного несъемного аккумулятора. В комплекте идет качественный кабель с нейлоновой оплеткой. Полного заряда хватает примерно на 100 минут беспрерывной работы. При типовом использовании Laifen P3 Pro утром в течении 2-3 минут хватит на пару месяцев эксплуатации. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая после 3-минутного сеанса получаем 7-минут работы.

В верхней части корпуса предустановлена защитная крышка из прозрачного пластика с магнитным креплением. Сам блок с лезвием также надежно фиксируется на крышке при помощи неодимовых магнитов. Снимается небольшим усилием, после возврата четко занимает свое место.

Корпус защищен по стандарту IPX7. И под блоком насадки нанесено изображение крана, отмечающего возможность промывать блок насадок и это же говорит о поддержке влажного бритья.

Тесты

Насадка с лезвиями выполнена из трех независимых элементов. Центральный триммер и боковые с сеткой. Правая и левая плавно двигаются независимо друг от друга для точного повторения контуров лица.При первой эксплуатации провел полную зарядку. Устройство просто в эксплуатации, запустить и остановить можно нажатием на единственную кнопку. Длительное нажатие на ту же кнопку переводить в режим «самолет» с блокировкой запуска, что может быть полезно как дополнительная защита от случайных нажатий. Если забыли выключить режим ожидания после бритья, выключиться автоматически спустя 10 минут для предотвращения разряда.

Каких-либо проблем в эксплуатации обнаружено не было. Подход к бритью традиционный, головка располагается под углом к поверхности лица и перемещаем ее в направлении, противоположным росту щетины. Для того чтобы проще освоиться в комплекте есть иллюстрированная инструкция. Использовать Laifen P3 Pro можно для сухого и влажного бритья. У меня проблем с раздражением кожи нет, поэтому выбор в пользу сухого. После завершения нужно снять головку и стряхнуть срезанные волосы, а после влажной потребуется промыть водой.

Ключевые особенности

12 000 срезов ежеминутно — пара автономных линейных приводов

Сверхтонкая решётка 0.055 мм — обеспечивает максимально плотное бритьё

Угол лезвия ArcBlade 146.2° — превышает стандартные U-образные модели на 54°

IPX7 — допускает мытьё под душем или ополаскивание из-под крана

Итоги

По личным впечатлениям, хорошо справлялась с щетиной после нескольких дней без бритья. Волосы не дергает, не оставляет пропущенных участков в районе носогубной складки. В целом уже после одного прохода не оставляла пропущенных волос.Laifen P3 Pro – качественно исполненная электробритва в корпусе из алюминиевого сплава с премиальным внешним исполнением, парным двигателем с прямым приводом, плавающей независимой насадкой, поддерживающая сухое и влажное бритье. Хороший вариант для ежедневного ухода, а также в дорогу.