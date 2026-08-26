Обзор Laifen P3 Pro. Шейвер для бритья, выполненный в духе Apple

На прошлой неделе детально рассматривали новинку Laifen T1 Pro, Т-образную электробритву с прямым приводом и двигателем с 12 000 срезами в минуту. Сегодня в центре внимания шейвер для бритья Laifen P3 Pro, заявленный как универсальное решение для ухода за кожей лица. Устройство поддерживает сухое и влажное бритье, оснащено съемной головкой с магнитным креплением, двумя высокоскоростными линейными двигателями с 12 000 циклами в минуту без вибраций и дискомфорта. Модель получила награды на выставке IFA 2025 и имеет сертификат качества от TÜV Rheinland.

Обзор Laifen P3 Pro

Комплектация

Коробка из белоснежного картона со стильным оформлением. На крышке изображение шейвера, на основании данные по производителю и устройству. Комплект включает различную документацию, кабель с нейлоновой оплеткой и само устройство. Также доступна подарочная версия с дорожным футляром в комплекте.

комплектация Laifen P3 Pro

Внешний вид

В основе корпуса алюминиевый сплав в цвете «серый космос». Как для флагманских смартфонов для ее производства используется пятиосевой станок с ЧПУ. Применяется пескоструйная обработка. Согласно информации на сайте, на обработку затрачивается около 9000 секунд, в два раза больше чем на iPhone.

внешний вид Laifen P3 Pro

У шейвера интересное исполнение лицевой панели. Выполнена она из стекла с закругленными краями. Под ним черная подложка с логотипом бренда и окошком, через которое можно видеть двигатель. Во время работы можно наблюдать за быстрыми движениями двигателя и выглядит это интересно. Также в нижней части расположен светодиодный индикатор активности.

На правой грани единственная механическая кнопка, нажимаемая с ощутимым щелчком. При ношении в дорожной сумке случайных нажатий не было.

внешний вид Laifen P3 Pro

Снизу под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного несъемного аккумулятора. В комплекте идет качественный кабель с нейлоновой оплеткой. Полного заряда хватает примерно на 100 минут беспрерывной работы. При типовом использовании Laifen P3 Pro утром в течении 2-3 минут хватит на пару месяцев эксплуатации. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая после 3-минутного сеанса получаем 7-минут работы.

внешний вид Laifen P3 Pro

В верхней части корпуса предустановлена защитная крышка из прозрачного пластика с магнитным креплением. Сам блок с лезвием также надежно фиксируется на крышке при помощи неодимовых магнитов. Снимается небольшим усилием, после возврата четко занимает свое место.

внешний вид Laifen P3 Pro

Корпус защищен по стандарту IPX7. И под блоком насадки нанесено изображение крана, отмечающего возможность промывать блок насадок и это же говорит о поддержке влажного бритья.

внешний вид Laifen P3 Pro

Насадка с лезвиями выполнена из трех независимых элементов. Центральный триммер и боковые с сеткой. Правая и левая плавно двигаются независимо друг от друга для точного повторения контуров лица.

Тесты

При первой эксплуатации провел полную зарядку. Устройство просто в эксплуатации, запустить и остановить можно нажатием на единственную кнопку. Длительное нажатие на ту же кнопку переводить в режим «самолет» с блокировкой запуска, что может быть полезно как дополнительная защита от случайных нажатий. Если забыли выключить режим ожидания после бритья, выключиться автоматически спустя 10 минут для предотвращения разряда.

тесты Laifen P3 Pro

Каких-либо проблем в эксплуатации обнаружено не было. Подход к бритью традиционный, головка располагается под углом к поверхности лица и перемещаем ее в направлении, противоположным росту щетины. Для того чтобы проще освоиться в комплекте есть иллюстрированная инструкция. Использовать Laifen P3 Pro можно для сухого и влажного бритья. У меня проблем с раздражением кожи нет, поэтому выбор в пользу сухого. После завершения нужно снять головку и стряхнуть срезанные волосы, а после влажной потребуется промыть водой.

тесты Laifen P3 Pro

По личным впечатлениям, хорошо справлялась с щетиной после нескольких дней без бритья. Волосы не дергает, не оставляет пропущенных участков в районе носогубной складки. В целом уже после одного прохода не оставляла пропущенных волос.

Ключевые особенности

  • 12 000 срезов ежеминутно — пара автономных линейных приводов
  • Сверхтонкая решётка 0.055 мм — обеспечивает максимально плотное бритьё
  • Угол лезвия ArcBlade 146.2° — превышает стандартные U-образные модели на 54°
  • IPX7 — допускает мытьё под душем или ополаскивание из-под крана

Итоги

Laifen P3 Pro – качественно исполненная электробритва в корпусе из алюминиевого сплава с премиальным внешним исполнением, парным двигателем с прямым приводом, плавающей независимой насадкой, поддерживающая сухое и влажное бритье. Хороший вариант для ежедневного ухода, а также в дорогу.
Официальный сайт Laifen P3 Pro
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