Обзор Laifen T1 Pro. Т-образная электробритва с прямым приводом

Первая мысль, посетившая меня, во время начала изучения Laifen T1 Pro – это «Apple» в сегменте электробритв. Производитель задал высокую планку качества материалов, сборки, внешнего вида и даже комплектации. Эта модель создана специально для мужчин в формате «2-в-1» и подходит для чувствительной кожи. Т-образный корпус с небольшой толщиной из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и однолезвийная система ArcBlade с линейным мотором на 12 000 срезов в минуту, поддерживающим интеллектуальное управление мощностью.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного белоснежного картона с качественной печатью. На крышке изображение устройства, по краям названия бренда. Внутри электробритва зафиксирована на твердо подложке, предотвращающей тряску.

Внешний вид

Компактный конверт с документацией, свернутый кабель зарядки с плетенной оплеткой.Тактильно и внешне устройство ощущается премиально, даря первые положительные эмоции при распаковке. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с высококачественной обработкой с идеально скругленными углами и выверенными линями корпуса. Сам производитель отмечает, что подход к производству строже того, что используется для iPhone. Пескоструйная обработка и анодирование, на выходе дают приятную текстуру внешнего покрытия. Представлен в нескольких вариантах расцветки корпуса.

Удобная Т-образная форма корпуса с весом в 93 грамма. Компактные габариты позволяют без проблем поместить в дорожную сумку, как обычный станок. Защита от воды соответствует требованиям стандарта IPX7.

Головка является продолжением корпуса, относительно ручки она наклонена на 15 градусов с учетом естественного положения кисти во время процедуры бритья.

В Laifen T1 Pro используется магнитная система фиксации насадки. Для снятия нужно приложить небольшое усилие, при возврате четко занимает свое место и не смещается при касании головки с кожей.

Углубление под ручкой с единственной сенсорной кнопкой и парой светодиодных индикаторов, отображающих режимы работы. Управление интуитивное, ложные нажатия во время ношения в сумке сведены к минимуму.

Снизу под резиновой заглушкой разъем USB-C. Электробритва поддерживает быструю зарядку, одной минуты хватает в последующем на восемь минут эксплуатации. Полной зарядки хватает на 2 часа беспрерывной работы, это примерно 1-2 месяца ежедневного двухминутного использования в течение дня. Поддерживается автоматическое отключение при бездействии спустя 10 минут, защищая от разряда. В комплекте кабель с плетенной оплеткой.

Установлен линейный мотор L1, который в отличие от роторного привода, как во многих моделях конкурентов, не теряет мощность. Прямой привод установлен на якоре мотора, обеспечивая вращение с частотой 12 000 оборотов в минуту. Для него заявлен ресурс в 500 часов или 40 лет работы.

Используется микроконтроллер, автоматически отслеживающий плотность щетины в реальном времени и регулируя крутящий момент. При густой и плотной щетине добавляет мощность, при редкой и мягкой – снижает мощность и предотвращает раздражение кожи.

Тесты

Головка Arc Blade с куполообразной сеткой из нержавейки толщиной 55 микрон с оптимальным углом контакта 148,5 градусов. Форма точно повторяет контуры лица, областями под носом и в районе подбородка.

Laifen T1 Pro включается одним коротки нажатием, при длительном касании активируется режим полета с блокировкой от случайного включения. Перед первым использованием рекомендуется провести полный сеанс зарядки. Подход к использованию традиционный, располагаем головку под углом к участку кожи, перемещаем по ней в направлении противоположному росту щетины. Учитывая защиту от воды IPX7, можно использовать с применением геля или пены. Хотя по опыту, если нет проблем с повышенной чувствительностью кожи, влажное бритье не обязательно.

За время использования в течение нескольких недель бритва показала себя на отлично. Убирала щетину с первого прохода, не оставляла пропущенных волос в районе подбородка и носогубной складки. Раздражения кожи не вызывала. Неприятных ощущений в ходе проведения процедуры не было. Оптимальный результат получаем при ежедневном использовании. Для густой многодневной щетины не подойдет без предварительного срезания длины.

Итоги

Laifen T1 Pro – стильная электробритва в корпусе из алюминиевого сплава, с магнитной фиксацией головки, двигателем с прямым приводом, длительным временем автономной работы и зарядкой от USB-С. Отличный вариант для повседневного ухода за кожей лица.