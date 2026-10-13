Google представила браслет Fitbit Edge

Компания Google сегодня официально представила фитнес-браслет Fitbit Edge, существование которого ранее раскрыли инсайдеры. Новинка занимает промежуточное положение между недавно выпущенным Fitbit Air и более функциональными смарт-часами Google Pixel Watch 5. По словам компании, устройство рассчитано на тех, кто устал от умных часов, но не хочет отказываться от уведомлений и основных интеллектуальных функций. В Google заявили, что Fitbit Edge получил OLED-дисплей, площадь которого на 46% больше, чем у Charge 6, а также физическую боковую кнопку. Толщина корпуса составляет всего 11,5 мм, при этом производитель предусмотрел аккумулятор, обеспечивающий около 1 недели автономной работы.

При включённом режиме Always-On Display время работы сокращается до 2 дней, для зарядки используется фирменное устройство, совместимое с Fitbit Air. Всего за 5 минут зарядки можно получить примерно один день работы, а полное восстановление заряда занимает 90 минут. Для отслеживания состояния здоровья Fitbit Edge оснащён датчиком ЭКГ, датчиком температуры кожи, пульсометром и сенсором измерения уровня кислорода в крови. Также предусмотрены стандартные датчики движения для отслеживания физической активности, корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP68, а водонепроницаемость до 5 ATM позволяет плавать с браслетом. Впрочем, без компромиссов не обошлось. У Fitbit Edge нет микрофона и динамика, поэтому отвечать на звонки прямо с запястья нельзя, хотя браслет позволяет увидеть имя или номер звонящего.
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