Обзор Dreame S9 Pro. Премиальная бритва со станцией самоочистки

Внутри бритва зафиксирована на твердой подложке с девизом «Создано с душой, чтобы пробудить истинное «Я».
Под этим слоем формованная основа, в которой находятся станция самоочистки, дорожный чехол, два вида кабелей зарядки, щеточка для ручной чистки, насадка-триммер.
Бритва выполнена в форме цилиндра с предустановленной насадкой-бритвой. Степень влагозащиты IPX7. Выглядит и ощущается премиально.
Основная часть выполнена из пластика с преимущественно матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев. На лицевой стороне логотип Dreame, в небольшом углублении кнопка включения и переключения режимов работы.
Под глянцевой полупрозрачной панелью скрывается светодиодный дисплей, активируемый при включении. На нем в виде стильной анимации выводится активный режим работы, степень заряда аккумулятора.
Бритва заряжается через станцию самоочистки. С тыльной стороны корпуса для этого выведена пара медных контактов. Также бритву можно заряжать напрямую, что будет удобно в длительных поездках.
В верхней части корпуса разъем для установки насадок. В комплекте с Dreame S9 Pro идут две, помимо предустановленной, есть триммер. Устанавливаются легким движением и защелкиваются в замок, устройство автоматически меняет режим работы с учетом установленного типа насадки.
При этом для основной насадки предусмотрено два рабочих положения. Это плавающий режим, повторяющий контуры лица и обеспечивающий плотный контакт бритвенных головок с кожей, а также фиксированный, в котором головка фиксируется для точного контроля бакенбард и усов.
Основная насадка с тремя головками со сверхизогнутой сеткой с отверстиями в форме шестиугольников и парными керамическими ножами со специальным покрытием. Такое исполнение снижает трение при скольжении по коже и сами ножи остаются острыми. Установлен бесщеточный мотор с высоким крутящим моментом с 36 миллионами микросрезов каждую секунду. Поддерживается автоматический контроль мощности вращения с оценкой густоты щетины.
В верхней части рабочая зона с нишей для установки бритвы и кольцевой подсветкой по периметру. Выведены светодиодные индикаторы активности, отображающие ключевые рабочие статусы. Вся важная информация всегда перед глазами пользователя.
На передней части корпуса выдвижной отсек с емкостью под чистую воду и специальное средство, оно идет в комплекте. При установке бритвы на нее запускается автоматическая чистка рабочей насадки. После завершения высушивается горячим воздухом и обрабатывается антибактериальным средством. Удаляются частицы кожи, срезанные волосы и микробы. Отсек для грязной воды расположен в тыльной части корпуса станции.
Использовать можно как для сухого, так и влажного бритья, для ежедневного ухода, а также формирования линии усов и бакенбардов. С задачей справлялся на отлично, срезал волосы аккуратно и не дергая отдельные волоски. Большинство участков, с учетом ежедневного проведения процедуры бритья, проходил с первого раза, без необходимости проходить повторно. На коже не было раздражений. Конечно, это индивидуально, но лучший комфорт во время бритья достигается при использовании специального крема, с ним лучше скользит по коже, хотя конкретно с этой моделью сухое бритье не доставляло явного дискомфорта, за счет плавающих головок проходит все участки без каких-либо затруднений.
Насадка-триммер без регулировки длины стрижки. С помощью нее можно сформировать ровные линии или предварительно убрать лишнюю длину волос перед тем, как пройтись основной насадкой.
После проведения процедуры устанавливаем бритву в станцию самоочистки. Она очищает головку без необходимости личного контроля. На ней же проводится восстановление заряда и хранение в ванной комнате.