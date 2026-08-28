Обзор Dreame S9 Pro. Премиальная бритва со станцией самоочистки

Сегодня детально рассмотрим премиальную бритву с системой самоочистки Dreame S9 Pro. Устройство автоматически дозирует чистящий раствор, отделяет грязную воду в выделенный отсек, очищает и сушит бритву горячим воздухом, а также проводит антибактериальную обработку. Это позволяет очищать бритвенную систему от срезанных волос, частиц кожи и поддерживать гигиену, сохраняя качество бритья без необходимости ручной чистки. Из особенностей отмечается поддержка функции отслеживания силы нажатия, при излишнем давлении выводится световое предупреждение и вибрационная индикация, позволяя снизить риск раздражений и покраснения кожи во время проведения процедуры.

Комплектация

Любое знакомство с устройством начинается с распаковки и тут к ней подошли со всем вниманием, даря незабываемые эмоции. Выполнена она в форме шкатулки с раскрывающимися боковыми гранями.

Внутри бритва зафиксирована на твердой подложке с девизом «Создано с душой, чтобы пробудить истинное «Я».

Под этим слоем формованная основа, в которой находятся станция самоочистки, дорожный чехол, два вида кабелей зарядки, щеточка для ручной чистки, насадка-триммер.

Внешний вид

Жесткий чехол компактен и удобен в качестве дорожной сумки для хранения самой бритвы и аксессуаров к ней, которые можно хранить в кармане-сеточке на внутренней стороне крышки. Закрывается он на молнию. Производитель позаботился о пользователе, это приятно и без проблем можно брать в поездки.

Бритва выполнена в форме цилиндра с предустановленной насадкой-бритвой. Степень влагозащиты IPX7. Выглядит и ощущается премиально.

Основная часть выполнена из пластика с преимущественно матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев. На лицевой стороне логотип Dreame, в небольшом углублении кнопка включения и переключения режимов работы.

Под глянцевой полупрозрачной панелью скрывается светодиодный дисплей, активируемый при включении. На нем в виде стильной анимации выводится активный режим работы, степень заряда аккумулятора.

Бритва заряжается через станцию самоочистки. С тыльной стороны корпуса для этого выведена пара медных контактов. Также бритву можно заряжать напрямую, что будет удобно в длительных поездках.

В верхней части корпуса разъем для установки насадок. В комплекте с Dreame S9 Pro идут две, помимо предустановленной, есть триммер. Устанавливаются легким движением и защелкиваются в замок, устройство автоматически меняет режим работы с учетом установленного типа насадки.

При этом для основной насадки предусмотрено два рабочих положения. Это плавающий режим, повторяющий контуры лица и обеспечивающий плотный контакт бритвенных головок с кожей, а также фиксированный, в котором головка фиксируется для точного контроля бакенбард и усов.

Основная насадка с тремя головками со сверхизогнутой сеткой с отверстиями в форме шестиугольников и парными керамическими ножами со специальным покрытием. Такое исполнение снижает трение при скольжении по коже и сами ножи остаются острыми. Установлен бесщеточный мотор с высоким крутящим моментом с 36 миллионами микросрезов каждую секунду. Поддерживается автоматический контроль мощности вращения с оценкой густоты щетины.

Станция автоматической очистки

Станция автоматической очистки выполнена в виде компактной коробки из пластика черного цвета с текстурой мрамора на крышке. Она стильно смотрится в интерьере. Для работы необходимо подключить к источнику питания по USB-C, в комплекте есть два вида кабелей.

В верхней части рабочая зона с нишей для установки бритвы и кольцевой подсветкой по периметру. Выведены светодиодные индикаторы активности, отображающие ключевые рабочие статусы. Вся важная информация всегда перед глазами пользователя.

На передней части корпуса выдвижной отсек с емкостью под чистую воду и специальное средство, оно идет в комплекте. При установке бритвы на нее запускается автоматическая чистка рабочей насадки. После завершения высушивается горячим воздухом и обрабатывается антибактериальным средством. Удаляются частицы кожи, срезанные волосы и микробы. Отсек для грязной воды расположен в тыльной части корпуса станции.

Тесты

Перед первой эксплуатацией провел полную зарядку Dreame S9 Pro на станции. Полного заряда в последующем хватает на 90 минут беспрерывной работы, а на практике это несколько недель в сценарии ежедневного использования. Эргономика устройства и логика управления выверены до мелочей, устройством удобно пользоваться. Включение нажатием на кнопку и по необходимости смена режима работы. Я большую часть времени использовал автоматический, в котором мощность подбирается интеллектуально в зависимости от плотности щетины, помимо него есть «турбо» и «мягкий». При установке насадки триммера переводится в режим «виски».

Использовать можно как для сухого, так и влажного бритья, для ежедневного ухода, а также формирования линии усов и бакенбардов. С задачей справлялся на отлично, срезал волосы аккуратно и не дергая отдельные волоски. Большинство участков, с учетом ежедневного проведения процедуры бритья, проходил с первого раза, без необходимости проходить повторно. На коже не было раздражений. Конечно, это индивидуально, но лучший комфорт во время бритья достигается при использовании специального крема, с ним лучше скользит по коже, хотя конкретно с этой моделью сухое бритье не доставляло явного дискомфорта, за счет плавающих головок проходит все участки без каких-либо затруднений.

Насадка-триммер без регулировки длины стрижки. С помощью нее можно сформировать ровные линии или предварительно убрать лишнюю длину волос перед тем, как пройтись основной насадкой.

Итоги

После проведения процедуры устанавливаем бритву в станцию самоочистки. Она очищает головку без необходимости личного контроля. На ней же проводится восстановление заряда и хранение в ванной комнате.Dreame S9 Pro – премиальная бритва со станцией очистки, в которой хорошо все, начиная от упаковки и набора комплектующих, завершая качеством бритья и автоматической чисткой с сушкой и антибактериальной обработкой. Стильное и премиальное внешнее исполнение, две насадки в комплекте, возможность влажного бритья, зарядка через станцию и напрямую, автоматический режим коррекции мощности, наглядный информационный дисплей, длительное время автономной работы, дорожный чехол в комплекте.