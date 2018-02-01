Неттоп Intel NUC на Core i7-8650U оценен в 710 долларов

Компания Intel начала принимать предзаказы на неттопы Intel NUC, построенные на новой аппаратной платформе Kaby Lake R. Новинки оснастили процессорами Core восьмого поколения, например, 14-нанометровым i7-8650U, который располагает четырьмя ядрами с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Его тактовая частота равна 1,9 ГГц, форсированная – до 4,2 ГГц. Также изделие оснащено графикой Intel UHD Graphics 620.

Модель NUC7i7DNKE получила тонкий корпус, в котором помещается только твердотельный модуль М.2. А вот модификация NUC7i7DNHE вмещает модуль М.2 и стандартный 2,5-дюймовый накопитель (жёсткий диск или твердотельное устройство для хранения данных). Неттопы также получили сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, четыре порта USB 3.0 и два разъёма HDMI 2.0. Цена новых Intel NUC стартует с отметки в 710 долларов.