Что такое экспертиза информационной системы и как получить экспертное заключение для суда

Представим ситуацию. Подрядчик сдал ERP-систему, которая зависает при обработке данных заказчика. Из-за этого заказчик задерживает приемку и оплату. Подрядчик возражает – система работает штатно, проблемы в инфраструктуре клиента. У каждой стороны есть акты, переписка и графики нагрузки. Такие конфликты возникают постоянно. В ситуации поможет разобраться эксперт по информационным системам.
Независимая экспертиза информационной системы отвечает на вопросы, которые судья и юристы без технической подготовки разрешить не могут: соответствует ли система техническому заданию, в каком состоянии она находилась на ключевую дату, каковы причины сбоев.
Разберём, как устроена информационная экспертиза, чем заключение эксперта отличается от аудита, какие вопросы ставить перед специалистом и как получить документ, который суд примет без возражений.
Информационная система – это совокупность программных, аппаратных и организационных компонентов: серверы и рабочие станции, операционные системы и прикладные программы, базы данных, сетевое оборудование, средства защиты информации. Экспертиза информационной системы представляет собой исследование этой совокупности с целью установления обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Правовую основу процедуры задаёт Федеральный закон от 26.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Он закрепляет статус эксперта, его права и обязанности, требования к оформлению заключения. В гражданском процессе назначение исследования регулирует статья 79 ГПК РФ, в уголовном – глава 27 УПК РФ (статьи 195–207).
Задача эксперта – ответить на вопросы, поставленные в определении суда, договоре или постановлении следователя. Эксперт не советует стороне, как вести процесс, и не оценивает правовые последствия своих выводов. За каждым выводом стоит техническая методика, которую при необходимости могут проверить другие специалисты.
Заказчики нередко путают информационную экспертизу с аудитом информационной безопасности. И вот почему.
Аудит отвечает на вопрос, насколько система защищена сейчас и что улучшить. Его результат – отчёт с рекомендациями для руководства компании. Экспертиза устанавливает факты: что произошло в системе, в каком состоянии она была на определённую дату, соответствует ли она требованиям договора. Результат экспертизы – заключение, которое представляют в суд или следствие. Автора могут вызвать в заседание, чтобы он ответил на вопросы об исследовании.
Проще говоря: если цель – повысить защищённость, заказывают аудит. Если ущерб уже причинён и предстоит претензия либо спор, нужна именно информационная экспертиза.
Типовые ситуации из судебной практики:
Экспертиза бывает судебной и досудебной. Судебную назначает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе, её поручают экспертной организации, отобранной в установленном порядке. Досудебную заказывает сама сторона спора, чтобы оценить перспективы дела и обосновать ходатайство о назначении судебной экспертизы.
Формулировка вопросов – самая тонкая часть процедуры. Суд исследует заключение строго в пределах того, что спросил. При этом ответы должны быть понятны юристам и применимы для мотивировки решения.
Типовые вопросы информационной экспертизы:
Три правила:
Помните: рекомендации эксперта, содержащиеся в заключении, не подлежат исследованию судом (часть 4 статьи 25 ФЗ-73). Доказательственное значение имеют только ответы на поставленные вопросы. Просите эксперта давать рекомендации, но выстраивайте позицию на его выводах о фактах.
В зависимости от объекта исследования выделяют несколько видов.
В спорах о внедрённых корпоративных системах исследование обычно носит комплексный характер и сочетает несколько видов: эксперт проверяет и соответствие ТЗ, и работоспособность, и данные журналов.
Полнота исходных материалов напрямую влияет на силу выводов. Например, отсутствие журналирования исследования нередко само становится предметом экспертной оценки и работает против той стороны, которая обязана была вести учёт.
Заключение – документ строго регламентированной структуры:
Материалы, отражающие ход исследования, остаются в экспертной организации. Лицо, назначившее судебную экспертизу, вправе истребовать их и приобщить к делу.
Досудебный порядок для компании, готовящей иск:
Если экспертиза уже назначена судом, стороны вправе ознакомиться с материалами исследования, заявлять отводы и предлагать дополнительные вопросы эксперту. Пропустить эти возможности – значит отдать инициативу оппоненту.
Цена зависит от объёма работ и сложности информационной системы, точную сумму до изучения материалов назвать невозможно. Ориентиры рынка: письменная консультация – от 20000-35000 рублей, заключение специалиста – от 50000-70000 рублей, заключение эксперта по гражданскому делу – от 75000-90000 рублей, по уголовному – от 130000-200000 рублей. Комплексная экспертиза корпоративной системы начинается примерно от 100 000 рублей.
Сроки – от нескольких дней для узкого вопроса до двух-четырёх недель для комплексного исследования. Срочное выполнение обычно удорожает работу на 50-100%.
При выигрыше дела суд взыщет с проигравшей стороны расходы на экспертизу вместе с прочими судебными издержками (статья 98 ГПК РФ).
Порядок работы у профильных организаций похож:
Хорошая экспертная организация до заключения договора проверит, относится ли задача к её компетенции, поможет сформулировать вопросы и предупредит о рисках: каких данных не хватает и какие выводы суд может не принять.
Если заключение противоположной стороны вызывает сомнения, юрист вправе подготовить рецензию на него и ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.
Экспертиза информационной системы превращает сухие, технические данные в факты, понятные суду. Результат определяют 3 момента:
Компании, которые заказывают исследование до иска, заметно чаще выигрывают суд.