Представлены моноблоки Acer Aspire C24B

Acer расширила ассортимент, выпустив линейку многофункциональных моноблоков Aspire C24B и C27B. Устройства выполнены в характерном дизайне с тонкими рамками, что позволяет экранам не загромождать рабочее место визуально. Кроме того, доля площади дисплея относительно корпуса достигает 95%. Серия подразделяется на две категории по размеру: компактная 23,8-дюймовая C24B и более крупная 27-дюймовая C27B. Отличия между версиями заключаются главным образом в аппаратной платформе, частоте обновления дисплея и мультимедийных возможностях, что даёт возможность выбрать подходящий компьютер для разных сценариев.

Ключевые параметры Acer Aspire C24B/Aspire C27B:

  • Диагональ: 23,8’’ / 27‘’
  • Разрешение: 1920 х 1080 (Full HD)
  • Матрица: IPS
  • Частота обновления: 60 Гц / 120 Гц / 180 Гц
  • Яркость: 250 кд/м2
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 255U / Intel Core Ultra 5 225U / Intel Core Ultra 7 155U / Intel Core Ultra 5 115U / AMD Ryzen AI 5 330 / AMD Ryzen AI 7 350
  • Графика: Intel Arc / AMD Radeon
  • Оперативная память: 16 / 32 / 64 ГБ DDR5
  • Накопитель: 512 ГБ SSD M.2 NVMe
  • Разъёмы: 1x USB-A (2.0), 1x USB-C (2.0), 3,5-мм, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), 2x USB Type-A (USB 2.0), 1x RJ45, линейный выход для микрофона, линейный выход для наушников.
  • Прочее: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, веб-камера 2 Мп со шторкой, встроенные динамики и микрофон, мышь и клавиатура
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