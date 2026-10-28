Представлены моноблоки Acer Aspire C24B

Acer расширила ассортимент, выпустив линейку многофункциональных моноблоков Aspire C24B и C27B. Устройства выполнены в характерном дизайне с тонкими рамками, что позволяет экранам не загромождать рабочее место визуально. Кроме того, доля площади дисплея относительно корпуса достигает 95%. Серия подразделяется на две категории по размеру: компактная 23,8-дюймовая C24B и более крупная 27-дюймовая C27B. Отличия между версиями заключаются главным образом в аппаратной платформе, частоте обновления дисплея и мультимедийных возможностях, что даёт возможность выбрать подходящий компьютер для разных сценариев.

Ключевые параметры Acer Aspire C24B/Aspire C27B: