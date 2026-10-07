Представлен мини ПК ASUS NUC 14 Essential с пассивным отводом тепла

ASUS выпустила модель мини-ПК NUC 14 Essential без активного охлаждения, где вместо вентилятора применяется пассивный отвод тепла, а в качестве основы используются экономичные чипы Intel N150 или N250. Данное устройство имеет объем около 0,74 литра и ориентировано на применение в сфере цифровых рекламных панелей, офисных терминалов, встраиваемых решений и тихих настольных систем. Оба процессора характеризуются уровнем TDP в 6 ватт. У модели N150 максимальная частота в турборежиме составляет 3,6 ГГц, тогда как N250 способна разгоняться до 3,8 ГГц. В обоих случаях используются четыре энергоэффективных вычислительных ядра и встроенная графика от Intel, при этом отсутствует гибридная схема с P-ядрами и E-ядрами, характерная для более старших представителей линейки Core.

Исключение вентилятора позволяет избавиться от механического шума и уменьшить число возможных источников поломки. Кроме того, это препятствует накоплению пыли внутри корпуса, что немаловажно для коммерческого оборудования, функционирующего без перерывов. Однако пассивное охлаждение требует более крупного корпуса по сравнению с обычной версией NUC 14 Essential. Габариты по длине и ширине не изменились и составляют 135 × 115 мм, а вот толщина возросла с 36 до 48,2 мм. Увеличенный объем металла и расширенная площадь поверхности дают возможность эффективно рассеивать тепло от чипа в окружающую среду. Для оперативной памяти предусмотрен один разъем типа DDR5 SO-DIMM. Такое одноканальное расположение снижает возможности для апгрейда и исключает применение привычной конфигурации с двумя модулями и двухканальным режимом, хотя фактическое функционирование каналов памяти определяется особенностями платформы Intel. Что касается накопителей, то имеется слот M.2 2280 с интерфейсом PCIe и разъем M.2 2242, работающий через SATA. Это дает возможность устанавливать одновременно распространенный NVMe SSD и более короткий SATA-модуль, хотя выбор высокоемких SATA-накопителей форм-фактора 2242 на рынке довольно ограничен.

В части сетевого оснащения присутствуют Ethernet на 2,5 Гбит/с, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Проводное подключение с пропускной способностью 2,5 гигабита выглядит довольно неожиданно мощно для пассивно охлаждаемой модели начального уровня и может оказаться полезным в сценариях с тонкими клиентами, работой с сетевыми хранилищами и управлением информационными экранами. Базовая модификация NUC 14 Essential обеспечивает наличие USB-C, нескольких портов USB-A, а также интерфейсов HDMI и DisplayPort.