Плюсы и минусы корейских автомобилей Hyundai-KIA

На протяжении многих лет в нашей стране продаются корейские автомобили марок Hyandai и KIA. Тот кто знает автомобили данных марок знает и понимает, что это фактически один и тот же производитель, так как большинство комплектующих обоих марок взаимозаменяемы, а силовые агрегаты вовсе зачастую не отличаются друг от друга. Так как поклонники отечественного АвтоВАЗа продолжают критиковать покупателей автомобилей Hyandai и KIA, которые по сути дела также собираются на территории нашей страны, мы решили остановится на плюсах и минусах корейских автомобилей по отношению к ЛЮБОЙ продукции АвтоВАЗа.

Явными минусами автомобилей Hyandai и KIA является их более высокая цена даже в базовой комплектации по отношению к продукции АвтоВАЗа. При этом купив базовую комплектацию вы получите просто автомобиль, который не будет иметь даже подлокотника, не говоря уже о каких-либо удобствах. Поклонники корейских автомобилей это знают и с давних времен покупают подлокотник Armrest на Hyundai Accent, которые подходят для современных Soliaris'ов и KIA Rio, хотя естественно, для последних можно приобрести подлокотники именно для них. Пожалуй, это единственный минус корейских автомобилей для городского жителя - все остальное плюсы.

Во-первых, в течение пяти лет вы можете быть уверены, что ваш автомобиль заведется в любой мороз. Гарантия на автомобили пятилетняя, поэтому обслуживание вы будете проходить у официальных дилеров, которые заранее предупредят о необходимости замены аккумулятора и вовремя будут менять расходные материалы. У АвтоВАЗа подобное есть, но о том, что автомобили из Тольятти в минус тридцать градусов у подъезда либо заведутся, либо зальют свечи бензином - знает каждый владелец данных автомобилей. Уникальное умение данных автомобилей либо недозаряжать любой аккумулятор, либо постоянно сжигать лампочки стоп-сигналов - также им знакома.

Во-вторых, вы можете покупать корейский автомобиль белого цвета. Даже при появлении сколов они редко начинают ржаветь. Есть опыт эксплуатации трех автомобилей - царапины на дверях не красились с момента покупки и ничего с ними не случалось. Причина этой устойчивости рекламируемая оцинковка или хороший слой грунтовки под краской - мало интересно, так как у продукции АвтоВАЗа на белых автомобилях даже обычная краска облупливается, либо начинает цвести в местах прикрепления "хромированных молдингов", которые играя на высоких скоростях царапают кузов.

В-третьих, выезжая с автосалона на корейском автомобиле Hyandai и KIA вы получаете заявленные в паспорте транспортного средства "лошади". Владельцы же АвтоВАЗа вам сообщат, что у них складывается ощущение, что уже на момент выезда треть лошадей где-то растерялось. Мы считаем причина банальна - это постоянное подтормаживание автомобилей из Тольятти, которые даже спустившись с горки накатом едят в разы меньше, чем любая иномарка.