Google обновила Play Store для автомобилей

Компания Google выпустила крупное обновление Play Store для автомобилей со встроенными сервисами компании. Теперь интерфейс магазина приложений будет автоматически адаптироваться к размеру и ориентации экрана автомобиля, а поиск и установка новых приложений станут проще. На главной странице Play Store появится подборка рекомендуемых приложений, которые можно установить одним нажатием. Кроме того, Google переработала меню навигации, сделав его более удобным. Разделы «Приложения», «Игры», «Поиск» и «Ещё» теперь расположены в левой части экрана, а если дисплей имеет вертикальную ориентацию, меню переместится наверх.

Автомобили со встроенными сервисами Google отличаются от машин, использующих операционную систему Android Auto. В первом случае производители интегрируют сервисы Google и поддержку нативных Android-приложений непосредственно в автомобиль, одним из первых такую интеграцию получил Polestar 2, а в 2023 году технология появилась в Honda Accord Touring. Помимо обновлённого магазина, Google добавляет новые приложения, включая Starz, Firefox и JioHotstar — пользоваться ими можно во время стоянки. Также компания разрешит смотреть видео с YouTube на экране приборной панели, когда автомобиль припаркован. Во время движения воспроизведение видео прекращается, но слушать аудио можно (правда, последняя возможность доступна только подписчикам YouTube Premium). Впрочем, магазин приложений в автомобиле — весьма странная штука.
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