Google обновила Play Store для автомобилей

Автомобили со встроенными сервисами Google отличаются от машин, использующих операционную систему Android Auto. В первом случае производители интегрируют сервисы Google и поддержку нативных Android-приложений непосредственно в автомобиль, одним из первых такую интеграцию получил Polestar 2, а в 2023 году технология появилась в Honda Accord Touring. Помимо обновлённого магазина, Google добавляет новые приложения, включая Starz, Firefox и JioHotstar — пользоваться ими можно во время стоянки. Также компания разрешит смотреть видео с YouTube на экране приборной панели, когда автомобиль припаркован. Во время движения воспроизведение видео прекращается, но слушать аудио можно (правда, последняя возможность доступна только подписчикам YouTube Premium). Впрочем, магазин приложений в автомобиле — весьма странная штука.