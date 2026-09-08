Представлена технологическая платформа для будущих автомобилей ESTEO EXLANTIX

Премиальный автомобильный бренд ESTEO представил ключевые характеристики инновационной технологической платформы, которая ляжет в основу будущих моделей семейства ESTEO EXLANTIX. Данная архитектура ориентирована на транспортные средства с новыми источниками энергии (NEV), охватывая гибридные установки и полностью электрические версии, и объединяет в себе передовые решения для тяговых аккумуляторов, шасси, бортовой электроники и умных систем. Для гибридных модификаций предусмотрена 800-вольтовая платформа, поддерживающая как последовательную, так и последовательно-параллельную конфигурацию силового агрегата. Согласно заявлениям инженеров, в зависимости от выбранной комплектации расход горючего может составлять 5,2 литра на 100 километров, общий пробег на одной заправке и зарядке способен достигать 1415 километров, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды.

Электрические автомобили, построенные на этой же платформе, получат 1000-вольтовую систему. При морозе до −20 °C быстрая зарядка позволяет всего за 24 минуты восполнить запас энергии, которого хватит на 400 километров пути. Даже когда уровень заряда батареи снижен до 20%, время разгона до сотни остается на уровне 5,5 секунды. Эффективность электромоторов достигает впечатляющих 98,5%. Одним из главных приоритетов развития компании становятся аккумуляторы нового поколения. Для перспективных моделей разрабатываются твердотельные и полупроводниковые батареи, удельная энергоемкость которых доходит до 300 Вт·ч/кг. По расчетам специалистов, использование таких элементов обеспечит запас хода, сопоставимый с путешествием по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва без необходимости промежуточной подзарядки. Производитель также анонсирует планы по улучшению твердотельных высоковольтных аккумуляторов за счет существенного повышения гравиметрической плотности накопленной энергии до 600 Вт·ч/кг и 900 Вт·ч/кг соответственно, что позволит добиться рекордных показателей автономности.

Новая платформа также включает в себя умную систему полного привода с двумя электронными блокировками и силовым агрегатом мощностью до 600 киловатт. Векторное управление распределяет крутящий момент между колесами с учетом текущих дорожных условий. Технология 4R All-Road Sense сканирует рельеф впереди автомобиля и заранее корректирует настройки подвески под предстоящие неровности. Дополнительным элементом архитектуры станет цифровой комплекс CarMind 2.0 с голосовым ассистентом на базе искусственного интеллекта. Его дополняют премиальная аудиосистема, экологичные материалы внутренней отделки и многоуровневая система фильтрации воздуха в салоне. В течение следующих 18 месяцев ESTEO намерен выпустить минимум четыре модели, построенных на базе этой платформы: RX PHEV, ESGT, EX9 и RX NG.
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