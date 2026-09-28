iQOO 16 получит экран с заводской калибровкой

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне iQOO 16, который представят уже завтра, 29 сентября. Сообщается, что смартфон получит экран Samsung на базе новейшего люминесцентного материала M16 с разрешением 2K, частотой обновления 165 Гц, глобальной пиковой яркостью 2800 нит, локальной пиковой яркостью 10000 нит и индивидуальной калибровкой.

Ранее стало известно о наличии аккумулятора ёмкостью 8400 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, флагманского 2-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камеры на 32 Мп, двух мощных вибромоторов и стереодинамиков Master Symmetrical Dual Speaker Pro.