Что входит в плановое обслуживание автомобиля и как не пропустить важное

Автомобиль требует внимания независимо от возраста и стоимости. Современные машины надежны, но электроника, подвеска, тормоза и двигатель подвергаются износу, и вовремя замененная деталь обходится дешевле, чем последствия поломки. Рассказываем, что входит в плановое ТО, как часто его проходить и на что обращать внимание при записи в сервис.

Регламент задается производителем и фиксируется в сервисной книжке. Обычно интервал составляет год или определенный пробег, в зависимости от того, что наступит раньше. Для разных моделей цифры отличаются, поэтому ориентируйтесь на документацию именно вашей машины. В условиях российских зим и пробок специалисты советуют не затягивать с визитом и не ждать последнего километра.

В базовый набор работ входит замена моторного масла и масляного фильтра, проверка уровня и состояния технических жидкостей, диагностика тормозной системы, подвески и рулевого управления. Мастера проверяют свечи зажигания, воздушный и салонный фильтры, состояние ремней и цепей, работу аккумулятора. На дополнительных этапах заменяют тормозную жидкость, масло в коробке передач, охлаждающую жидкость.

Отдельно проводится компьютерная диагностика. Электроника современного автомобиля хранит коды ошибок, сообщения датчиков и сведения о работе узлов. Считывание этих данных позволяет выявить скрытые неисправности до того, как они проявятся на дороге. Специалисты также проверяют актуальность прошивок мультимедиа и блоков управления.

Почему стоит обращаться к официальному дилеру? Во-первых, сохраняется гарантия: работы фиксируются в сервисной книжке и в базе производителя, и в случае спора это важно. Во-вторых, используются оригинальные запчасти и расходные материалы нужной спецификации. В-третьих, мастера проходят обучение и работают со специализированным оборудованием, которого нет в обычных мастерских.

Как записаться на сервис? Сегодня это можно сделать онлайн: выберите марку, дилерский центр, удобную дату и время. Многие сервисы работают ежедневно, а часы приема удобны для тех, кто трудится по стандартному графику. Подготовьте информацию о пробеге, номер VIN и список замечаний, которые вы заметили в работе автомобиля.

Что можно сделать самому перед визитом? Проверить давление в шинах, уровень стеклоомывателя, работу ламп, состояние щеток. Записать симптомы: стуки, вибрации, посторонние запахи, ошибки на панели. Чем точнее описание, тем быстрее мастер найдет причину.

Как читать заказ-наряд? Внимательно изучите перечень работ и запчастей, сверьте с предварительной сметой. Если появились дополнительные пункты, попросите объяснить, почему они необходимы, и дать фотографии или показать изношенную деталь. Согласие на дополнительные работы оформляется отдельно.

Не экономьте на расходных материалах. Дешевое масло и фильтры могут стоить дороже в итоге: двигатель изнашивается быстрее, а гарантия на ремонт теряется. Следите за сроками замены и храните документы.

Отдельно скажем про сезонное обслуживание. Перед зимой проверяют аккумулятор, систему охлаждения, работу печки и обогревов, заменяют омывающую жидкость на незамерзающую. Весной промывают кузов и днище от реагентов, осматривают подвеску после ям, проверяют развал-схождение. Летом особое внимание уделяют кондиционеру: заправка хладагентом и замена салонного фильтра избавляют от неприятных запахов и перегрева.

Если вы пользуетесь автомобилем нерегулярно, обслуживание по времени остается обязательным даже при небольшом пробеге. Масло стареет, резина сохнет, аккумулятор разряжается. Запишите даты прошлых визитов в телефоне и ставьте напоминания, чтобы не пропустить следующий.

И последнее. Хороший сервис не навязывает лишнего. Он объясняет, что нужно сделать сейчас, что можно отложить, и показывает, почему. Задавайте вопросы без стеснения: понятная смета и честное общение складываются в доверие, а оно ценнее любой скидки.

Сервисные центры группы «Автомир» работают в разных районах Москвы, а также в других городах присутствия сети. Перечень марок, адреса и время приема размещены на этой странице, откуда удобно записаться на обслуживание онлайн. Мастера подскажут, какие работы нужны именно вашему автомобилю, и сообщат стоимость до начала ремонта.