Samsung Galaxy A55 скоро обновят до Android 17

На корейском сервере Samsung стартовало внутреннее тестирование прошивки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A55. Предполагается, что уже в ближайшее время производитель начнет публичное бета-тестирование устройства. Точные сроки и список участвующих регионов пока не сообщаются.

Напомним, что выпущенный больше двух лет назад Galaxy A55 характеризуется 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, корпусом с металлической рамкой, защитой от воды и пыли (IP67), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, фирменной платформой Exynos 1480, фронтальной камерой на 32 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,56” и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).
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