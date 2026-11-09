Представлена 100-Вт зарядка Colorful iGame Sigil S103

Компания Colorful пополнила ассортимент сетевых адаптеров питания моделью iGame Sigil S103 суммарной мощностью 100 Вт, которая подойдет для зарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов. Новинка характеризуется корпусом объемом всего 122 см³ и массой 196 граммов с эффективным теплоотводом и виброзащитой, энергоэффективной схемотехникой PFC и QR Flyback на базе GaN-контроллера нового поколения от Southchip с синхронным выпрямлением (коэффициент мощности не менее 0,9), двумя портами USB-C с предельной отдачей до 100 Вт на каждый и одним USB-A на 33 Вт с системой умного динамического распределения энергии, широкой совместимостью с протоколами PD 3.2 SPR AVS, PPS, UFCS и QC, а также восемью уровнями аппаратной защиты (от перегрева, перегрузок, перенапряжения, статики и помех) с функцией автоматического возобновления работы после сбоя. Одной из особенностей устройства стала поддержка технологии AVS с плавной регулировкой напряжения в диапазоне от 9 до 20 В, что снижает паразитные перепады мощности и позволяет заряжать совместимые гаджеты, включая iPhone 18 Pro, на пиковой мощности до 54 Вт. Цена зарядки пока не объявлена.