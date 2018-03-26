«Поток «Решения для операторов связи»: о новинках и перспективах развития мобильных сетей 5G

2018-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; [124]
Гости масштабного ИКТ-форума Cisco Connect – 2018, который пройдет 3-4 апреля в московском Центре международной торговли, смогут принять участие в работе потока «Решения для операторов связи». Они узнают, как изменились магистральные маршрутизаторы, системы автоматизации управления, оркестрации и DWDM-системы. Акцент будет сделан на технологиях и архитектурах для построения мобильных сетей пятого поколения.

Первым прозвучит доклад, посвященный устройству и позиционированию флагманских продуктов Cisco для уровней границы и ядра сети. В их числе будут рассмотрены маршрутизаторы серий ASR 9000 и NCS 5500, включая новейшие модели. Далее последует обзор технологических аспектов WDM-трансмиссии в городских сетях, сетях дальней связи и системах обеспечения связности ЦОД. Слушателей ожидает рассказ об автоматизации задач настройки оборудования и услуг в сетях операторов связи. Специалисты продемонстрируют схему использования оркестратора для управления комплексными услугами и варианты применения протоколов NETCONF/YANG для моделирования сервисов и взаимодействия с оборудованием.

В ходе работы потока будут организованы презентации технологий и решений, предназначенных для мобильных операторов связи. Специалисты компании обсудят с гостями конференции текущее состояние 5G-стандартизации и расскажут о том, как Cisco оценивает этапы внедрения 5G в компаниях-операторах сотовой связи, а также о том, какую роль играет платформа Cisco Ultra Services Platform в процессе перехода к 5G. Кроме того, речь пойдет о предложениях Cisco для мобильных операторов в рамках реализации концепции Интернета вещей.

Особое внимание будет уделено вопросам виртуализации сетевых элементов сети и переноса их работы на вычислительную платформу x86. Докладчики рассмотрят прединтегрированное решение Cisco NFVI, которое соответствует архитектуре ETSI и объединяет вычислительные ресурсы, систему хранения, сетевую инфраструктуру и платформу виртуализации OpenStack. Программа первого дня завершится презентацией решений для оптимизации и повышения качества работы мобильной сети, которые позволяют автоматизировать процессы, снижать капитальные и операционные затраты в условиях мультивендорности, роста трафика и внедрения новых сервисов (VoLTE, NBIoT и т.д.).

Отдельное выступление во второй день Cisco Connect – 2018 будет посвящено переходу мобильных операторов к транспортной инфраструктуре 5G и дальнейшей унификации сетей Mobile Backhaul и Carrier Ethernet за счет возможностей сетевой архитектуры нового поколения. Данная архитектура поддерживает функции автоматизированного программного управления (SDN) и виртуализации сетевых ресурсов (Network Slicing). Специалисты представят технологию Segment Routing, лежащую в основе обновленной архитектуры транспортных сетей, а также обсудят с участниками, в каких случаях принципы Segment Routing применимы для IPv6-сетей. Технология EVPN уже стала стандартом при построении оверлейных сервисов в сетях ЦОД, а в последнее время приобретает популярность в среде операторов связи.

Мероприятие продолжит доклад об использовании функционала телеметрии и программировании сетевой операционной системы IOS-XR 6+. С их помощью можно упрощать взаимодействие с сетевыми устройствами, следить за их состоянием и управлять ими в режиме реального времени, поддерживая непрерывную обратную связь. Гости конференции ознакомятся с особенностями программной платформы Cisco WAN Automation Engine и узнают, как Cisco реализует SDN-подход для решения комплексных сетевых задач управления и планирования. Помимо этого, запланирована презентация функционала и сценариев применения новой интегрированной платформы Cisco Ruth, которая может служить для автоматизации процессов в сетях операторов связи. Доклад о технологиях искусственного интеллекта и средствах машинного обучения для управления сетью завершит работу потока.

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