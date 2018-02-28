Представлен полнокадровый объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF

Компания Kenko Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 50mm F1.4 FF, которая относится к верхнему ценовому сегменту. Новинка выйдет в вариантах для камер Canon и Nikon. Объектив может похвастаться кольцевым ультразвуковым приводом автоматической фокусировки и защитой от атмосферных воздействий. Во время ручной фокусировки вращение кольца соответствует направлению, принятому в той системе, для которой предназначен каждый из вариантов объектива. Отметим, что в версии для Nikon впервые среди объективов Tokina будет поддерживаться электромагнитное управление диафрагмой. Продажи Tokina opera 50mm F1.4 FF должны стартовать этим летом.