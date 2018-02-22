Ricoh официально представила фотоаппарат Pentax K-1 Mark II

Состоялся анонс полнокадрового зеркального фотоаппарата Ricoh Pentax K-1 Mark II. В новинке применена КМОП-матрица с 36,4 млн эффективных пикселей, а также аппарат получил 3,2-дюймовый дисплей с изменяемым положением, оптическим видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Скорость последовательной фотосъёмки составляет 4,4 кадра в секунду. Предусмотрена система фокусировки SAFOX 12 и адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n. Старт продаж фотоаппарата Pentax K-1 Mark II ожидается в апреле по цене в 2000 долларов США.