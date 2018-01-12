Спасибо Майкрософт за возможности! MS Windows как пример успешного маркетинга

2018-01-12, Автор - Айдар Ибрагимов; [153]

Ни для кого не является секретом, что в нашей стране активно ведутся разговоры о защите авторских прав. При этом конечно же под эгидой борьбы за авторские права хотят ограничить доступ населения к программным продуктам, зачастую созданным за государственные деньги, либо пытаясь объяснить кассовые провалы фильмов, снятых за счет бюджетных денег. В данной заметке мы хотим выразить благодарность компании Microsoft от имени всего нашего поколения 80-90х годов рождения, которые благодаря ее программным продуктам освоили компьютер и связанные с ним технологии.

С момента появления первых "домашних" компьютеров в стране операционные системы Майкрософт были доступны для населения несмотря на то, что они распространялись между пользователями на дискетках. При этом многие вначале пользовались операционными системами MS-DOS, затем Windows 3.11 для рабочих групп, которые вообще никогда не просили приобрести лицензию и работали, как будто они изначально бесплатны, затем пользовались Windows 95, Windows XP, Windows 7 скачав и активировав лицензию на сторонних сайтах. К примеру, сегодня активатор для Windows 7 свободно лежит по адресу - Windows 7 Loader Extreme Edition. Да, Windows 7 был выпущен в далеком 2009 году, но именно ею на протяжении 9 лет пользуется большинство пользователей Рунета. Это наглядно демонстрирует график ниже, взятый из данных статистики Liveinternet.

При этом были громкие скандалы с судебными процессами над директорами школ и некоторыми частными лицами за использование нелицензионной операционной системы Windows, но факт остается фактом - компания Майкрософт не предъявляла им никаких претензий, это была инициатива на местах для того, чтоб следовали "букве закона".

Что же мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день наше поколение уже работает и зарабатывает какие-то деньги. И большинство из нас не смотрит ноутбуки, компьютеры с отметкой Linux или No OS для того, чтоб самому потом установить пиратскую версию. У большинства уже нет ни времени, ни желания этим заниматься и мы хотим пользоваться операционной системой Майкрософт с момента покупки устройства. Поэтому зачастую готовы доплатить за устройства с предустановленной Windows 10. При этом любые активаторы для той же Windows 10 можно свободно скачать прямо из Интернета.

Майкрософт воспитало поколение пользователей, которое с момента выхода Windows 7 знают, что это достаточно надежная и стабильная операционная система, которая будет работать годами и нередко с момента покупки устройства до его устаревания. Разве можно придумать более правильную схему маркетинга?


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