10 экшн-камер альтернатив GoPro

YI Action Camera Basic Edition

Gmini MagicEye HDS8000

Данная камера стала отличным вариантом для большинства начинающих видеоблогеров - стоимость позволяет не переживать о сильном ударе по кошельку, а функции и качество съемки вполне устроят любого, кто еще только начинает знакомиться с миром экшн-камер. Снимает YI Action Camera в формате 1080р, картинка достаточно сочная и громадным преимуществом данной модели являются недорогие аксессуары, которых просто тьма на просторах интернета.Конечно, не обошлось без недостатков - микрофон здесь встроенный, он далек от идеала, но если вы впервые решили приобрести камеру этого типа для поездок на лыжах или велосипеде в горах, но толком не поняли нужна вам такая съемка или нет, то этот гаджет будет идеальным выбором - за свои деньги камера снимает более чем удовлетворительно.

EKEN H8 Pro

Камера Gmini MagicEye HDS8000 является очень интересной новинкой - ее буквально недавно анонсировали, но она уже заинтересовала многих блогеров и спортсменов. Преимущество здесь громадное - она умеет снимать в 4К, плюс есть стабилизатор изображения, до 1 часа работы от аккумулятора и вес всего в 66 грамма. Все это дает вам возможность закрепить камеру на велосипеде, шлеме, взять в руку на монопод и снимать крутые видео в высоком разрешении.Отметить стоит щедрость производителя - в комплекте с камерой сразу идет бокс для подводной съемки, его так же советую использовать и в других экстремальных условиях, плюс есть крепление на штатив, крепление на руль, поворотное крепление и прищепка. Тратить деньги на покупку аксессуаров не придется.

SJCAM SJ7 Star

В 2018 году все хотят снимать в 4К, так что производители даже недорогих камер стараются втиснуть эту функцию в свои устройства - камера EKEN H8 Pro так же умеет снимать в 4К разрешении и это ее первый большой плюс. Вторым преимуществом лично я считаю возможность снимать в 1080р на 120 кадрах в секунду - иногда лучше поступиться разрешением, но получить все самые мелкие детали в каких-то крутых сценах или эпизодах.В комплекте с камерой так же идет бокс для подводной съемки, есть даже защитная пленка и набор крепежей на все случаи жизни. Остается только научиться правильно это крепить, снимать и монтировать, и из вас получится очень крутой и современный блогер. Отметить стоит так же пульт дистанционного управления - он идет в комплекте, он стильный и дает больше пространства для маневров.

Sony HDR-AS50

Благодаря высокому качеству и низкой стоимости продукции компании SJCAM, пользователи стали все чаще и чаще снимать именно на камеры этого бренда. Например, новинка SJCAM SJ7 Star - снимает в 4К, снимает отличную картинку и благодаря компактным размерам и низкому весу позволяет вести влоги или снимать свои спортивные достижения.Отметить стоит богатую комплектацию - производитель понимает, что пользователи не сильно любят сразу после покупки камеры тратить деньги на покупку еще тонны аксессуаров, так что все это добавили вам в комплект поставки. Благодаря качеству съемки, разрешению и комплекту, продукт можно назвать идеальным решением среднего класса - для тех, кто уже понял чего хочет от камеры, но еще не дорос до более дорогих гаджетов.

YI 4K Action Camera

Камеры Sony радуют потенциальных покупателей своими возможностями и привлекают известным брендом. Данная модель камеры снимает видео в 1080р, это не самый крутой формат на современном рынке, но здесь многие скажут, что лучше хорошо снимать в FullHD, чем плохо, но в 4К. И, наверное, я с этим суждением согласен, так что камеру могу рекомендовать как спортсменам, желающим получить удовольствие от съемки своих подвигов, так и пользователям, ведущим свой видеоблог.Камера порадовала в первую очередь своим качеством съемки - угол обзора и яркость картинки отличные, можно снимать даже вечером и получать неплохое изображение. Конечно, есть и недостатки - стоимость аксессуаров для данной камеры сравнима со стоимостью самой камеры.

Nikon KeyMission 170

Камера от компании Xiaomi просто взорвала рынок - это именно тот продукт, которого ждали блогеры и экстремалы. Хотя, скорее всего, первая группа пользователей больше полюбит этот гаджет - дизайн корпуса просто шикарен, прятать его в защитный бокс нет никакого желания. Снимает продукт в 4К, здесь отличная матрица, захватывающая достаточно света, плюс есть электронный стабилизатор изображения, так что можно идти и снимать плавную картинку.Работает камера от батареи до полутора часов, это круто и позволяет вам снимать много контента за один раз. Добавим сюда массу всевозможных аксессуаров, которые стоят копейки и продаются как в местных магазинах, так и в интернет-магазинах Китая. Получается один из лучших вариантов для съемки на текущий момент.

Olympus TG-Tracker

Собственно, компания Nikon давно показала себя с лучшей стороны на рынке фотоаппаратов и объективов, теперь пришло время покорить рынок экшн-камер и данная модель вполне может отбить пользователей у других брендов. Камера Nikon KeyMission 170 снимает видео в 4К, а 170 в названии это угол обзора. Получается достаточно широкий угол обзора, высокое разрешение и крайне приятное качество картинки. Конечно, важнейшей деталью является матрица - 1/2.3" на 12 мегапикселей это вам не шуточки.Здесь так же есть электронный стабилизатор изображения и защита от влаги и падений. Вы можете снимать с этой камерой под водой на глубине до 10 метров без каких-то дополнительных боксов и чехлов. Единственный минус - стоимость камеры не позволяет ей стать любимицей новичков.

EZVIZ S5 plus

Данная камера была у нас на обзоре и произвела фантастическое впечатление - это именно тот продукт, который меняет мнение пользователей об экшн-камерах. Устройство идеально скомпоновано для съемки видео блогов в любых ситуациях - хоть посреди реки, хоть возле действующего вулкана, хоть на заснеженных Альпах можно снимать достойную картинку. Защищенный корпус и возможность записывать видео в 4К дают владельцу превосходные возможности для создания уникального контента.Стоит выделить один момент - у камеры есть специальный держатель, вроде монопода, открывающий вам возможность снимать видео блог с рук и не переживать о дрожании картинки. Ведь, у камеры имеется стабилизация изображения, а аккумулятора хватает на полтора часа съемки.

Garmin VIRB Ultra 30

Производитель EZVIZ является не самым популярным на рынке, а зря - камера EZVIZ S5 plus удивила качеством звука и картинкой. Начнем с того, что снимает продукт в 4К и качество достаточно высокое, здесь же матрица 1/2.33" на 12 мегапикселей установлена, получается яркая и сочная картинка даже при не самом лучшем освещении. Но, больше всего меня порадовал микрофон - есть система шумоподавления и двойной микрофон. Обычно на экшн-камерах качество звука весьма посредственное, но здесь производитель показал, как надо делать.Похвалим так же качество дисплея я практичный корпус из черного прорезиненного пластика. Дисплей отличный, у него высокое разрешение и можно скомпоновать кадр более комфортно, корпус же не боится пыли и царапины на нем практически не остаются.

Если вы занимаетесь спортом на более-менее профессиональном уровне, то о продукции Garmin вы точно слышали. Компания решила так же порадовать фантов съемки и показала вот такую крутую камеру, которая так же снимает 4К видео на 30 кадрах в секунду, выдает фантастическое качество изображения и снимает плавно (за счет стабилизации изображения). Плюс, батареи хватает на 1 час съемки, этого вполне достаточно, дабы не переживать о сменных аккумуляторах.Плюс, продукт весит всего 65 грамм, а в комплект положили столько всего интересного, что перечислять пришлось бы до вечера. Зато вам не придется покупать дополнительно аксессуары, ведь почти все возможные варианты уже есть в комплекте. Правда, стоит такая радость 26 тысяч рублей, это весьма и весьма дорогостоящий продукт.