10-ядерный Intel Core i9-10000X протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования десятого поколения процессоров Core, которое будет называться Cascade Lake-X. Модель Core i9-10000X характеризуется десятью ядрами, частотами 3,5-4,4 ГГц, а также исполнением LGA 2066. Итак, процессор набрал 5204 балла в однопоточном и 39 717 баллов многопоточном тестированиях. Стоит заметить, что и в текущем поколении CPU Intel есть 10-ядерная модель Core i9-9900X, которая функционирует на тех же частотах и показывает в Geekbench схожие результаты.