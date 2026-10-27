Apple выпустила iMac на процессоре M6

Компания Apple обновила моноблок iMac, оснастив его процессором M6 — благодаря новому процессору, дебютировавшему в августе вместе с Mac Mini, моноблок получил внушительный прирост производительности, при этом его дизайн практически не изменился. Предыдущее крупное обновление iMac состоялось два года назад, когда Apple представила разноцветную модель с процессором M4. То есть версия с M5 для этого компьютера полностью пропущена, что делает нынешнее обновление более существенным. M6 стал первым процессором Apple, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу, он также оснащён двумя 16-ядерными блоками Neural Engine, которые ускоряют выполнение задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Согласно пресс-релизу Apple, новый iMac обеспечивает в пять раз более высокую производительность в локальных ИИ-задачах по сравнению с моделью на M4.

Базовая конфигурация нового моноблока включает 10-ядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор, её стоимость начинается с 1499 долларов — столько же стоила версия iMac с 8-ядерным центральным процессором M4. Более мощная модификация с 12-ядерными центральным и графическим процессорами обойдётся минимум в 1699 долларов. Помимо перехода на M6, серьёзных аппаратных изменений не предусмотрено. Базовая версия теперь поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, которые ранее были доступны только в более дорогой конфигурации, а вот ограничения на количество портов Thunderbolt сохранились.
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