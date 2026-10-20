Intel готовит к релизу процессоры Xeon E

Компания Intel готовится выпустить процессоры Nova Lake в нескольких вариантах. И, согласно последним утечкам, компания также разрабатывает новое поколение Xeon E для рабочих станций. По информации известного инсайдера Jaykihn, линейка получит модели исключительно с производительными P-ядрами или энергоэффективными E-ядрами. В серию Xeon E войдут пять конфигураций с 4, 6, 8, 12 или 16 P-ядрами. Линейка с E-ядрами окажется немного меньше и будет включать четыре варианта — с 4, 8, 16 или 32 ядрами. То есть покупатели смогут выбрать процессор с 16 производительными ядрами либо с 32 энергоэффективными, а вот гибридных моделей, объединяющих P- и E-ядра, не предусмотрено — такие конфигурации останутся частью обычных десктопных процессоров Nova Lake-S.

Новые процессоры Xeon E будут работать на платформе W980 — материнские платы на базе этого сокета получат поддержку оперативной памяти DDR5 с коррекцией ошибок ECC и до 48 линий PCIe, также заявлена поддержка технологии Intel vPro и других функций, характерных для платформ рабочих станций. Для связи процессора с сокетом будет использоваться интерфейс DMI 5.0 x4 с пропускной способностью 128 Гбит/сек в каждом направлении. Ещё одна особенность платформы — поддержка двух портов USB4 или Thunderbolt 4 со скоростью до 40 Гбит/сек. К сожалению, компания Intel пока не раскрыла стоимость, сроки выхода и другие характеристики новых Xeon E, но уже сейчас характеристики моделей выглядят достаточно интересно.
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