Скоро будет представлен базовый процессор AMD Ryzen 5 7500 с сокетом AM5

AMD готовится представить очередной процессор серии Ryzen 5 для платформы AM5 — это будет базовая модель 7500. Новинка построена на архитектуре Zen 4 (Raphael) и займёт нишу между уже существующими Ryzen 5 7500F и 7500X3D. Согласно утёкшим данным, чип получит шесть ядер и двенадцать потоков, базовую частоту 3,7 ГГц, возможность разгона до 5,0 ГГц, объём кэш-памяти 38 МБ (скорее всего, 32 МБ L3 и 6 МБ L2) и теплопакет 65 Вт. По этим параметрам новинка почти полностью повторяет версию 7500F, включая частотные показатели: максимальные 5,0 ГГц совпадают с 7500F, тогда как 7500X3D упирается в 4,5 ГГц из-за дополнительных накладных расходов, связанных с технологией V-Cache. Если говорить о цене, и она окажется правдивой, то здесь возникает немало вопросов при сравнении с двумя другими моделями. Сейчас Ryzen 5 7500F можно приобрести примерно за 130–140 долларов, хотя при старте розничные продажи шли по 180 долларов за коробочную версию. В то же время 7500X3D оценивается примерно в 285 долларов. А вот новый 7500, по слухам, будет стоить около 230 евро, что соответствует примерно 267 долларам. Это делает его почти таким же дорогим, а то и вовсе более дорогим, чем 7500X3D.

Более высокая цена в сравнении с вариантом F, а также равная или даже превышающая стоимость по отношению к 7500X3D, указывает на два вероятных момента. Во-первых, вполне возможно, что новинка получит встроенную графику Radeon Graphics, как это сделано в модели X3D. Во-вторых, она, скорее всего, будет поставляться в полноценной коробочной комплектации с кулером, тогда как 7500F продаётся в OEM-исполнении или без коробки и системы охлаждения. Официальных подтверждений от AMD пока не поступало, однако данный источник информации ранее уже отличался достоверностью своих инсайдов.