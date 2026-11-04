Microsoft оптимизировала Windows 11 для ПК с 8 ГБ ОЗУ

В течение последнего года Microsoft активно работает над снижением потребления оперативной памяти и повышением производительности компьютеров под управлением Windows 11. В прошлом месяце компания сообщила, что система стала отзывчивее и лучше работает на устройствах с 8 ГБ ОЗУ, а теперь Microsoft выпускает очередное обновление, которое должно дополнительно улучшить работу с памятью. «На компьютерах с 8 ГБ ОЗУ Windows стала на 20% отзывчивее, а скорость многозадачной работы в наших лабораторных тестах выросла на 40%», — заявил глава подразделения Windows Паван Давулури.

Одним из ключевых способов добиться таких результатов стало совершенствование сжатия данных в оперативной памяти. По словам Давулури, теперь Windows может хранить в ОЗУ до 2 ГБ дополнительных активных данных вместо их переноса на более медленный накопитель. Благодаря этому приложения и вкладки, оставленные открытыми, реже перезагружаются при возвращении к ним. Сжатие памяти позволяет системе реже обращаться к файлу подкачки на диске — такие операции замедляют работу приложений и снижают общую производительность компьютера. Microsoft также оптимизировала Windows, браузер Edge и приложения Microsoft 365. В результате рост объёма используемой памяти удалось сократить на 900 МБ. Кроме того, Windows 11 теперь не загружает виджеты на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти до тех пор, пока пользователь не откроет соответствующую панель. Это тоже даёт свой буст.