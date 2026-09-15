Microsoft выпустила экстренный патч для Windows

Компания Microsoft начала распространять экстренное внеочередное обновление Windows, призванное исправить проблемы, возникшие после провального сентябрьского обновления Patch Tuesday. В этом месяце софтверный гигант закрыл почти 1000 уязвимостей в крупнейшем обновлении за всю историю, однако вместе с исправлениями оно принесло ряд новых ошибок, затронувших компании, разработчиков и игроков. Сентябрьское обновление Patch Tuesday вызвало проблемы с общим доступом к папкам на виртуальных машинах Linux на базе Hyper-V, сеансами Remote Desktop Services и некоторыми USB-аудиоустройствами. В Windows 11 версий 26H1, которую выпустили буквально вчера вечером, эти проблемы были устранены.

Microsoft также подготовила соответствующие обновления для Windows Server 2025 и 2022, версий Windows 10 с долгосрочной поддержкой, а также Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Раньше Microsoft довольно редко выпускала внеочередные обновления Windows, однако в этом году такая практика стала гораздо более распространённой. В январе компании пришлось выпустить сразу четыре внеочередных обновления после проблемного патча для Windows 11. В марте Microsoft выпустила ещё два экстренных обновления из-за сбоев при установке и проблем со входом в учётные записи Microsoft. В июле компания также выпустила внеочередное обновление, исправив проблему с драйвером Intel, которая приводила к снижению производительности и повышенному расходу заряда батареи в ноутбуках.