AMD SB1 станет новым сокетом для процессоров EPYC Verano

Процессоры AMD EPYC с кодовым обозначением «Verano» будут устанавливаться в новый разъем, получивший наименование SB1. Это название было придумано компанией Dynatron, которая производит кулеры для серверов. Теперь на ее сайте указано, что ее системы охлаждения поддерживают «AMD EPYC Verano на сокете SB1». Кроме того, у Dynatron есть страница, посвященная активному кулеру формата 4U, который обозначен как «SB1-4U-ACTIVE (TBD)», что говорит о том, что окончательное название продукта еще не утверждено. Буква «B» в обозначении SB1 может означать корпус типа BGA, который припаивается к плате, однако это лишь догадка, основанная на самом названии и отсутствии официальных данных. Сведения в описании тоже не добавляют ясности. Максимальное энергопотребление указано как TBD, а габариты 128,05 x 106,6 x 130,7 мм полностью совпадают с размерами кулера J26 от той же Dynatron для разъема SP7, поэтому эти характеристики, скорее всего, являются временными.

Verano — это кодовое имя процессора EPYC 9006 LP, который построен на архитектуре Zen 6 и был представлен AMD вместе с другими чипами шестого поколения EPYC. В его составе 72 ядра с частотой до 5 ГГц, а также 24 канала памяти LPDDR5X, работающей через съемные модули SOCAMM2. AMD описывает его как процессор для управления кластерами GPU в системах, связанных с искусственным интеллектом, и планирует запуск во второй половине 2027 года. Обычные процессоры «Venice» используют иные сокеты: SP7 для 256 ядер и SP8 для 128. Официальное название разъема для «Verano» компания AMD пока не обнародовала.