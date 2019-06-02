100 Thieves привлекли $25 млн инвестиций на покупку слота во франшизной лиге по Call of Duty

100 Thieves получили инвестиции размером $25 млн, которые уйдут на покупку слота во франшизной лиге по Call of Duty.

Основными инвесторами стали владельцы организации — рэппер Drake и предприниматель Скутер Браун. Другую часть суммы помогли собрать инвестиционные фонды Sequoia Capital, Green Bay Ventures и Tao Capital Partners.

Команды лиги по CoD будут представлять города, и 100 Thieves получат франшизу Лос-Анджелеса. Известны также участники из ещё пяти городов — Даллас, Атланта, Нью-Йорк, Париж и Торонто. Первые три достались владельцам местных команд Overwatch League, парижский слот принадлежит французской организации c0ntact Gaming, а слот Торонто — канадской OverActive Media.